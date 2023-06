ABIVAX

Abivax reçoit le « Capital Market Transaction of the Year Award » aux European Mediscience Awards 2023



15-Juin-2023 / 22:43 CET/CEST

Cette distinction récompense une transaction sur capital significative dans le secteur de la biotechnologie

Abivax reçoit ce prix pour son financement cross-over sursouscrit de 130 millions d’euros au prix du marché, réalisé en février 2023 auprès d’investisseurs américains et européens de premier plan

PARIS, France, le 15 juin 2023 – Abivax SA (Euronext Paris : FR0012333284 – ABVX), société de biotechnologie au stade clinique de phase 3 développant des médicaments modulant le système immunitaire afin de traiter des patients atteints de maladies inflammatoires chroniques, annonce aujourd’hui avoir reçu la distinction « Capital Market Transaction of the Year Award » aux European Mediscience Awards 2023. Ce prix récompense une importante transaction sur capital, tenant compte du montant des fonds levés, de la performance du cours de l’action et de la qualité des actionnaires souscripteurs.

Abivax reçoit ce prix pour son financement cross-over sursouscrit de 130 millions d’euros au prix du marché réalisé en février 2023. Ce financement a été mené par TCGX avec la participation des investisseurs existants comme Sofinnova Partners, Invus, Deep Track Capital, Venrock Healthcare Capital Partners, ainsi que de nouveaux investisseurs tels que Great Point Partners LLC, Deerfield Management Company, Commodore Capital, Samsara BioCapital, Boxer Capital et autres.

Didier Blondel, Directeur Administratif et Financier d’Abivax, dit : « Nous sommes fiers et honorés de recevoir le « Capital Market Transaction of the Year Award » aux European Mediscience Awards 2023. Nous sommes heureux qu’Abivax ait pu attirer des investisseurs biotech de premier plan, basés aux Etats-Unis ainsi qu’en Europe, pour réaliser cette transaction. Nous pensons que ceci constitue une reconnaissance importante de nos excellentes avancées cliniques avec obefazimod au cours des derniers mois et années. A présent, la priorité stratégique de la Société est de mener à bien le programme clinique global de phase 3 d’obefazimod, pour le traitement de la rectocolite hémorragique. Toute l’équipe d’Abivax reste très motivée afin de mettre à disposition obefazimod sur le marché le plus rapidement possible pour le bénéfice de nombreux patients dans le besoin de traitements alternatifs bien tolérés et efficace sur du long-terme. »

À propos des European Mediscience Awards 2023

Cet événement est la plus grande réunion annuelle d’entreprises privées et cotées en bourse dans le domaine de la santé, de la biotechnologie et des sciences de la vie en Europe, rassemblant les meilleures entreprises européennes du secteur des sciences médicales afin de saluer et reconnaître des résultats cliniques et des succès. Chaque année, plus de 500 sociétés européennes des sciences de la vie cotées en bourse et privées, ainsi que leurs conseils, analystes, gestionnaires de fonds, commentateurs et pairs y assistent.

À propos d’Abivax (www.abivax.com)

Entreprise de biotechnologie en phase 3 clinique, Abivax vise à moduler le système immunitaire afin de traiter des patients atteints de maladies inflammatoires chroniques. Abivax, fondée par Truffle Capital, est cotée sur le compartiment B d’Euronext (ISIN : FR0012333284 – Mémo : ABVX). Basée à Paris et Montpellier, le candidat médicament phare d’Abivax, obefazimod (ABX464), est en développement clinique de phase 3 dans le traitement de la rectocolite hémorragique. Pour plus d’informations sur la Société, visitez le site www.abivax.com/fr. Suivez-nous également sur Twitter @ABIVAX_.

