ABL Diagnostics (FR001400AHX6) ("ABLD" ou la "Société") a annoncé aujourd’hui la signature d’un accord avec In Extenso Finance, société d’ingénierie financière de référence sur le marché français, pour la couverture et le suivi de son titre. Cette collaboration est initiée par une étude publiée le 26 juin 2026, dans laquelle In Extenso Finance recommande à l’Achat Fort du titre, avec un objectif de cours de 6,01 €, soit un potentiel de croissance significatif de +114,7% par rapport au cours de clôture du 25 juin 2024.

Cette collaboration souligne la volonté d’ABL Diagnostics de mettre en avant sa visibilité boursière auprès des investisseurs et de continuer à démontrer les efforts de transparence entrepris par la société pour l’ensemble de ses publics (investisseurs, partenaires, clients, collaborateurs).

L’initiation de couverture est consultable sur le site internet d’In Extenso Finance, ainsi que sur le site d’ABL Diagnostics à https://www.abldiagnostics.com/wp-content/uploads/2024/07/ABL-Dx-FR-26-juin-2024-FINAL-1.pdf (FR) et https://www.abldiagnostics.com/wp-content/uploads/2024/07/ABL-DX-EN-26-June-2024-FINAL.pdf (EN).

A propos de ABL Diagnostics

ABL Diagnostics est spécialisée dans le développement de logiciels de collecte et de traitement des bases de données médicales, de mesure de la qualité des soins, de diagnostic par génotypage des maladies infectieuses (SIDA, hépatites virales et tuberculose) et d'aide à la décision à destination des médecins et des infirmières, des laboratoires de virologie et de microbiologie et des chercheurs s´occupant de patients atteints de maladies chroniques et complexes. ABL DIAGNOSTICS est cotée sur le marché Euronext compartiment B de NYSE EURONEXT - Code ISIN : FR001400AHX6.

