La société ABL Diagnostics (Paris:ABLD) annonce ses comptes pour l'exercice clos au 31 décembre 2023.

Faits marquants :

Le résultat Net Comptable d’ABL Diagnostics au 31 décembre 2023 s’établit à 54 K€ contre 1 106 K€ en 2022. Le résultat 2022 a été porté par un surcroît d’activité exceptionnel dans un contexte de pandémie pendant laquelle la société a commercialisé des kits de dépistage.

Conformément à sa stratégie visant à être le leader de la médecine personnalisée en maladies infectieuses, ABL Diagnostics a poursuivi et renforcé son développement en 2023 sur son segment clé, le génotypage par séquençage du VIH / SIDA et co-infections.

En parallèle, ABL Diagnostics a poursuivi l’élargissement de sa gamme de produits DeepChek® qui cible principalement des applications infectieuses, virales et bactériennes.

Chiffre d’affaires :

Dans un contexte post-Covid, ABL Diagnostics a réalisé en 2023 un chiffre d’affaires de 5,6 M€, en baisse de 3,1 M€ par rapport à l’exercice précédent. Le chiffre d’affaires retraité des ventes de kits de dépistage COVID 191 et hors effet non-récurrent2 est en hausse de 215 K€, soit une progression de 4% par rapport à 2022. Le chiffre d’affaires 2023 lié au COVID est inférieur à 1% de l’activité d’ABL Diagnostics.

Cette croissance hors effet exceptionnel et non-récurrent est portée principalement par les produits DeepChek® HIV, marché stratégique d’ABL Diagnostics, dont le nombre de clients récurrents a augmenté de 33% sur l’année 2023.

Ces évolutions ont permis à ABL Diagnostics de démontrer sa capacité à renforcer ses positions tout en saisissant des opportunités de marché grâce à une fonction R&D performante et à son réseau de distribution commercial structuré.

La totalité des comptes audités seront disponibles dans le rapport financier annuel publié d’ici le 19 juillet 2024.

Perspectives 2024 :

ABL Diagnostics poursuit en 2024 ses efforts de R&D afin d’intensifier la commercialisation de ses nouveaux produits partout en Europe. Par ailleurs, la société mène activement plusieurs démarches pour renforcer sa présence sur le marché américain.

A propos de ABL Diagnostics

La société est spécialisée dans le développement de logiciels de collecte et de traitement des bases de données médicales, de mesure de la qualité des soins, de diagnostic par génotypage des maladies infectieuses (SIDA, hépatites virales et tuberculose) et d'aide à la décision à destination des médecins et des infirmières, des laboratoires de virologie et de microbiologie et des chercheurs s´occupant de patients atteints de maladies chroniques et complexes.

ABL DIAGNOSTICS est coté sur le marché Euronext compartiment B de NYSE EURONEXT - Code ISIN : FR001400AHX6

1 Diminution du chiffre d’affaires de 2,070 M€

2 Chiffre d’affaires non-récurrent de 1,280 M€ en 2022 suite à la restructuration du marché espagnol

