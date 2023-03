Les banques libanaises "n'ont pas de liquidités", selon le secrétaire général de l'association des banques

La lettre a été signée par Fadi Khalaf, de l'Association des banques du Liban (ABL), et a servi d'introduction au rapport mensuel de l'ABL. Khalaf a déclaré qu'elle représentait son "opinion et son analyse personnelle".

La lettre indique que les banques commerciales avaient environ 86,6 milliards de dollars déposés à la Banque centrale du Liban à la mi-février, et une position négative nette avec les banques correspondantes de 204 millions de dollars au 31 janvier 2023.

"Ces chiffres montrent sans aucun doute que les banques n'ont pas de liquidités", a écrit M. Khalaf.

Le Liban est en proie à un effondrement financier qui a coûté à la monnaie locale plus de 98% de sa valeur et poussé plus de 80% de la population sous le seuil de pauvreté.

La crise a éclaté en 2019, après des décennies de corruption, de dépenses inconsidérées et de mauvaise gestion financière, et a vu les banques imposer des restrictions sur les retraits et les transferts alors qu'une loi sur le contrôle des capitaux n'avait pas été adoptée.

Cela a déclenché une colère qui a fait boule de neige contre les institutions financières, mais les banques affirment que les politiques de l'État et de la Banque centrale sont à blâmer.

Le vice-premier ministre intérimaire du Liban, Saade Chami, architecte de la feuille de route de redressement du pays, a déclaré à Reuters l'année dernière que les banques devraient "être les premières" à absorber les pertes du secteur financier.

Ces pertes sont estimées à environ 72 milliards de dollars.

Le Liban s'efforce de résoudre la crise en discutant avec le Fonds monétaire international afin d'avoir accès à 3 milliards de dollars qui pourraient relancer l'économie.

Mais le FMI a déclaré l'année dernière que les progrès du Liban dans la mise en œuvre des réformes nécessaires restaient "très lents", l'essentiel n'ayant pas encore été réalisé.