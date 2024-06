ABM Industries Incorporated, qui opère par l'intermédiaire de ses filiales, est un fournisseur de solutions intégrées en matière d'installations, d'infrastructures et de mobilité. Ses segments comprennent Business & Industry (B&I), Manufacturing & Distribution (M&D), Education, Aviation, et Technical Solutions. Le segment B&I englobe les services de conciergerie, d'ingénierie des installations et de stationnement pour les propriétés immobilières commerciales, les lieux de sport et de divertissement et d'autres installations. Le segment M&D fournit des services intégrés d'installations, d'ingénierie, de conciergerie et d'autres services spécialisés. Le secteur de l'éducation fournit des services de conciergerie, de gardiennage, d'aménagement paysager et de terrains, d'ingénierie des installations et de stationnement. Le segment Aviation soutient les compagnies aériennes et les aéroports avec des services allant du stationnement et de la conciergerie à l'assistance aux passagers, la logistique de la restauration, l'entretien des cabines aériennes et le transport. Le segment Solutions techniques est spécialisé dans les services d'infrastructure, de mécanique et d'électricité.

Indices liés Russell 2000