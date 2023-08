ABM International Limited est une société basée en Inde, dont l'activité principale est l'importation de matières premières plastiques. La société importe des matières premières plastiques et en particulier de la résine de chlorure de polyvinyle (PVC), du cuir fini, du phtalate de dioctyle (DOP), de l'urée et d'autres produits. La société commercialise également de l'éthylène-acétate de vinyle (EVA), du polyéthylène linéaire à faible densité (LLDPE) et du cuir bleu humide.

Secteur Produits chimiques de base