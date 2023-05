ABN Amro : Credit Suisse rehausse son objectif de cours

Credit Suisse réaffirme son opinion 'surperformance' sur ABN Amro, avec un objectif de cours rehaussé à 21 euros, après la publication d'un bénéfice net trimestriel supérieur de 40% aux prévisions, avec un optimisme pour la poursuite des tendances favorables.



Continuant de croire que la banque néerlandaise peut surpasser le consensus à la fois sur les coûts et les rachats d'actions, le broker relève ses prévisions de BPA d'environ 23% et 6% pour 2023 et 2024, les laissant plus de 30% au-dessus du consensus.



'ABN Amro demeure l'un de nos meilleurs choix du secteur pour le rendement total (plus de 17% en 2023 par rapport au secteur à environ 11%), des relèvements de bénéfices constituant un catalyseur supplémentaire', poursuit-il.



