ABN Amro : Barclays réduit son objectif de cours

Barclays réaffirme sa recommandation 'surpondérer' sur ABN Amro, mais réduit son objectif de cours de 4% à 13 euros dans le sillage d'estimations de bénéfice net abaissées de 5% pour 2022 et 2023, à la suite des résultats du premier trimestre 2021.



'Les moteurs en sont des revenus inférieurs de 3%, en partie contrebalancés par des coûts AT1 inférieurs, la plupart des autres postes affichant peu de changement', explique le broker, précisant avoir réduit de 4% ses hypothèses de revenus d'intérêts nets.



