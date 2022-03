ABN Amro : 3,42 millions de titres rachetés la semaine passée

ABN Amro annonce qu'au cours de la semaine du 25 février au 3 mars inclus, un total de 3.428.410 titres ont été rachetés à un prix moyen de 11,45 euros pour un montant total de près de 39,26 millions d'euros.



A ce jour, la contrepartie totale des actions et certificats représentatifs rachetés s'élève à un peu plus de 135,4 millions d'euros, soit 27,1% de l'ensemble du programme de rachat d'actions de 500 millions d'euros annoncé le 9 février dernier.



Par ailleurs, au sujet du conflit russo-ukrainien, la banque néerlandaise indique avoir mis en place des procédures normalisées à l'égard des sanctions prises par l'UE contre la Russie, et affirme que son exposition directe à la région est 'très limitée'.



