ABN AMRO Bank N.V. figure parmi les principaux groupes bancaires néerlandais. Le Produit Net Bancaire (PNB) par activité se répartit comme suit : - banque commerciale et de détail (50,5%) ; - banque d'entreprise (34,4%) ; - gestion de fortune (15,1%). A fin 2023, le groupe gère 253,4 MdsEUR d'encours de dépôts et 254,5 MdsEUR d'encours de crédits. La répartition géographique du PNB est la suivante : Pays Bas (90,9%), Europe (6,3%), Etats-Unis (1,4%), Asie (0,9%) et autres (0,5%).

Secteur Banques