ABN Amro : bénéfice net accru de moitié au 4e trimestre

Le 14 février 2024 à 10:05

ABN Amro Bank publie au titre des trois derniers mois de 2023, un bénéfice net en hausse de 54% à 545 millions d'euros et un profit opérationnel en augmentation de 12% à 580 millions, pour des revenus opérationnels en croissance de 10% à 2,04 milliards.



L'établissement financier a ainsi généré un bénéfice net de 2,7 milliards d'euros sur l'ensemble de l'année, soit un retour sur fonds propres de 12,2%, et achève l'exercice sur un ratio de solvabilité CET1 Bales III de 14,3%.



Sur ses bases, la banque néerlandaise va proposer un dividende final de 0,89 euro par action en numéraire et va poursuivre son programme de rachats d'actions, avec une troisième enveloppe de 500 millions d'euros.



