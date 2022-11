ABN Amro : bénéfice net plus que doublé au 3e trimestre

ABN Amro publie un bénéfice net de 743 millions d'euros au titre du 3e trimestre 2022, en hausse de 117% par rapport à la même période un an plus tôt, reflétant une forte reprise des marges, un bénéfice comptable sur les cessions et de faibles dépréciations.



Le résultat d'exploitation ressort à 2.1 milliards d'euros, en hausse de 25%, tandis que le rendement des capitaux propres (ROE) s'établit à 13.9% contre 6.5% un an auparavant.



A 1,27 milliard d'euros, les revenus d'intérêts nets progressent de 6%. Les perspectives pour l'année se sont améliorées et le NII devrait se situer autour de 5,3 milliards d'euros pour l'ensemble de l'année (hors frais accessoires)



'Le troisième trimestre a de nouveau été dominé par les événements mondiaux', commente Robert Swaak, directeur général d'ABN Amro.



'L'incertitude quant à l'évolution économique demeure élevée et nous nous attendons à un ralentissement économique. Bien que nous soyons préoccupés par les perspectives, nous sommes bien placés pour faire face à cet environnement et continuerons à soutenir nos clients en ces temps difficiles', conclut-il.











