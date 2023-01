ABN Amro : départ du directeur financier fin avril

ABN Amro a annoncé mercredi que Lars Kramer, son directeur financier, avait décidé de quitter le groupe bancaire néerlandais le 30 avril prochain afin de poursuivre d'autres opportunités professionnelles.



Dans un communiqué, ABN indique avoir d'ores et déjà démarré la recherche de son successeur.



En Bourse d'Amsterdam, l'action ABN Amro décrochait de plus de 2% suite à cette annonce, à comparer avec une hausse de 0,5% pour l'indice AEX.



Copyright (c) 2023 CercleFinance.com. Tous droits réservés.