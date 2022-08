ABN Amro : hausse de 21% du bénéfice net trimestriel

La banque néerlandaise ABN Amro publie au titre du deuxième trimestre 2022, un bénéfice net de 475 millions d'euros, en croissance de 21%, et un rendement des capitaux propres (ROE) de 8,8%, à comparer à 7,6% un an auparavant.



A 1,27 milliard d'euros, les revenus d'intérêts nets se sont tassés de 3%, principalement en raison de la baisse des pénalités de remboursement anticipé sur les prêts hypothécaires et de la hausse des coûts de couverture.



Les revenus de commissions ont par contre augmenté de 12% à 448 millions, par rapport à la même période en 2021, en raison de l'augmentation des volumes de transactions dans les paiements et des solides résultats de clearing.



Revendiquant une position de capital toujours solide, avec un ratio CET1 Bâle III à pleine charge de 15,5%, et des progrès continus vers ses objectifs 2024, ABN Amro a fixé son acompte sur dividende à 0,32 euro par action.



