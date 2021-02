ABN Amro : la joint-venture avec Oddo BHF est opérationnelle

ABN Amro fait savoir aujourd'hui que sa joint-venture avec Oddo BHF est opérationnelle depuis ce jour, après avoir reçu toutes les autorisations nécessaires de la part des autorités de contrôle et de régulation.



Basée à Amsterdam (Pays-Bas), cette coentreprise emploie 13 analystes et 8 vendeurs ainsi qu'une équipe deCorporate Access. Elle s'appuiera sur la plateforme de recherche et de courtage d'Oddo BHF.



Ce partenariat permettra d'enrichir les services de courtage offerts aux entreprises et clients institutionnels, notamment en élargissant la couverture géographique et sectorielle de la recherche à plus de 500 valeurs, et en étendant le réseau de distribution à plus de 600 investisseurs institutionnels en Europe et aux Etats-Unis.



La co-entreprise couvre 110 valeurs, dont la plupart sont des sociétés cotées au Benelux, précise ABN Amro.



