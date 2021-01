ABN Amro : pourrait payer plusieurs centaines de millions

Le ministère de la Justice hollandais travaille actuellement à un accord avec ABN Amro sur l'affaire des pratiques de la banque en matière de blanchiment d'argent indique Het Financieele Dagblad.



ABN Amro devrait approuver cet accord et admettre qu'elle a commis une erreur. Le montant à payer par la banque serait de plusieurs centaines de millions d'euros selon le quotidien néerlandais. Des poursuites auprès de plusieurs dirigeants de la banque seraient possibles.



' Certains dirigeants auraient pu jouer un rôle actif dans la violation de la loi hollandaise et la justice cherche encore à le déterminer ' indique ce matin Aurel BCG.



Copyright (c) 2021 CercleFinance.com. Tous droits réservés.