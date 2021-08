ABN Amro : retour à un résultat net positif au 2e trimestre

ABN Amro Bank publie un bénéfice net de 393 millions d'euros au titre du deuxième trimestre 2021, à comparer à une perte de cinq millions un an auparavant, grâce à une forte amélioration au niveau des charges de dépréciation sur instruments financiers.



Le profit opérationnel de l'établissement financier néerlandais s'est contracté de 36% à 504 millions d'euros, sous l'effet à la fois d'une réduction de 13% de ses revenus opérationnels et d'une augmentation de 2% de ses dépenses opérationnelles.



Revendiquant toutefois un ratio CET1 Bâle III solide de 18,3%, ABN Amro a l'intention de payer en octobre prochain le dividende final 2019 de 0,68 euro par action et de reprendre sa politique de distribution de dividende à hauteur de 50% du profit net.



