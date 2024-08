(Reuters) - KBC a relevé jeudi sa prévision annuelle de revenus nets d'intérêts (RNI) après avoir dépassé les attentes sur ses résultats au deuxième trimestre, le groupe citant une demande plus élevée pour ses prêts.

La banque belge a relevé son objectif de RNI à 5,5 milliards d'euros, contre une fourchette précédente de 5,3-5,5 milliards d'euros, après avoir enregistré un RNI à 1,38 milliard d'euros, au dessus des attentes des analystes qui tablaient sur 1,36 milliard d'euros dans un consensus compilé par l'entreprise.

"Notre chiffre d'affaires total a bénéficié de (...) la hausse des revenus nets d'intérêts, l'augmentation des revenus nets de commissions, de solides revenus des activités d'assurance et une amélioration des revenus à la juste valeur et liés au trading, et aussi le pic saisonnier des revenus de dividendes", a déclaré le groupe dans un communiqué.

Le bénéfice net de KBC a chuté de 4% au deuxième trimestre, à 925 millions d'euros par rapport à l'année précédente. Un résultat cependant meilleur qu'attendu par les analystes qui tablaient sur 864 millions d'euros.

La banque a confirmé s'attendre à ce que ses revenus d'assurance annuels progressent d'au moins 6% en 2024.

(Reportage Matteo Allievi et Leo Marchandon, version française Augustin Turpin, édité par Kate Entringer)