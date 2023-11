(Alliance News) - ACG Acquisition Co Ltd a annoncé vendredi que le président Peter Whelan avait démissionné, avec effet immédiat, et que le directeur général Artem Volynets devenait également président par intérim.

La société d'acquisition spécialisée dans les métaux de la nouvelle économie et autres matériaux miniers a également nommé Fiona Paulus au poste de directrice indépendante principale "jusqu'à nouvel ordre".

Le conseil d'administration reste par ailleurs inchangé, a confirmé l'entreprise.

ACG Acquisition a déclaré que Fiona Paulus a plus de 37 ans d'expérience dans la banque d'investissement mondiale, ayant occupé des postes de direction dans un certain nombre de banques d'investissement internationales de premier plan, notamment Credit Suisse Group AG, ABN AMRO Bank NV et Citigroup Inc.

Les actions d'ACG Acquisition étaient en baisse de 2,0 % à 10,00 USD chacune à Londres vendredi après-midi.

