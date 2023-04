Les vendeurs à découvert s'apprêtent à perdre 1 milliard de dollars sur les banques européennes en avril

Selon la société d'analyse Ortex, les investisseurs qui ont mis en place des transactions baissières en pensant que les prix des actions du secteur allaient encore baisser ont perdu environ 1 milliard de dollars depuis le début du mois, après avoir réalisé 2,7 milliards de dollars en mars, leur plus gros profit sur les positions courtes des banques européennes depuis plus d'un an.

L'indice STOXX des actions des banques européennes a progressé de 18 % depuis les creux de la fin mars. L'italien UniCredit - l'une des principales actions vendues à découvert selon Ortex et S&P Global Market Intelligence - s'est redressé de 35 % depuis lors, atteignant son plus haut niveau depuis 2016.

"Les hausses de taux ont considérablement stimulé les revenus d'intérêts et cela ne va pas diminuer maintenant. Ce n'est pas encore le temps de laisser les financières hors de votre portefeuille", a déclaré Carlo Franchini, responsable des clients institutionnels chez Banca Ifigest à Milan.

Il y a quelques semaines à peine, au plus fort de la crise bancaire, les marchés s'attendaient à une profonde récession et même à ce que les banques centrales fassent marche arrière et commencent à réduire les taux d'intérêt.

Le stress s'est maintenant atténué et les investisseurs envisagent à nouveau de nouvelles hausses de taux, ce qui a permis aux valeurs bancaires de se redresser, mais a pris au dépourvu les vendeurs à découvert et les autres investisseurs qui ont réduit leur exposition au secteur.

"Les banques ne parviennent pas à refléter l'impact positif des taux d'intérêt jusqu'à présent, elles ont des bases de capital beaucoup plus solides qu'en d'autres temps de faiblesse économique et, par conséquent, la Banque centrale européenne a continué d'approuver les rachats (d'actions)", a déclaré James Rutland, gestionnaire de fonds chez Invesco à Londres, qui a sa plus forte surpondération au sein des valeurs financières.

Selon Refinitiv IBES, les sociétés financières européennes devraient enregistrer une croissance des bénéfices de 31 % au premier trimestre - ce qui représente l'essentiel de la croissance des bénéfices des entreprises en Europe - et une croissance annuelle de 19,5 %.

Cependant, une enquête de Bank of America a montré que les gestionnaires de fonds ont réduit l'exposition aux banques en avril à son plus bas niveau depuis mai 2020, alors qu'ils se sont tournés vers des secteurs défensifs plus résistants à la récession.

Ortex estime que les intérêts à découvert sur les banques européennes représentent près de 1 % du flottant, soit le niveau le plus élevé depuis 11 mois. Parmi les 15 premières banques à découvert dans les classements Ortex et S&P, on trouve BNP, Santander et ABN, qui ont plus que divisé leurs pertes par deux depuis le début du mois de mars. Svenska Handelsbanken, une autre banque fortement décotée, reste toutefois en baisse de 12 %.

L'exposition à l'immobilier commercial est un sujet de préoccupation et les investisseurs seront attentifs à tout signe de stress émergent lorsque les créanciers européens publieront leurs résultats la semaine prochaine.