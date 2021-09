ABO Environment : Chiffres Semestriels 2021

Frank De Palmenaer, CEO d'ABO-GROUP Environment, déclare : « ABO-GROUPa réussi à maintenir son chiffre d'affaires en 2020, la première année COVID-19,et le groupe enregistre même une croissance organique de 22 % et une croissance externe de 8 %. La méthode d'intégration propre à ABO-GROUPpermet, après un démarrage à forte intensité de main-d'œuvre,de réaliser une croissance substantielle comme ce fut le cas pour ABO-INNOGEOil y a deux ans. La croissance organique de 5,3 millions d'euros est sans précédent pour ABO-GROUP.Cette croissance a été favorisée principalement par le rebond spectaculaire du secteur de la construction en Belgique, par l'augmentation des missions de terrain aux Pays-Baset par notre département géophysique et sols en France. Après l'avertissement de l'an dernier sur la problématique des PFAS, ABO-GROUPambitionne de renforcer sa position de leader en Belgique. Le second semestre s'annonce positif avec la mise en œuvre d'acquisitions supplémentaires, un éventail de compétences élargi et une extension des opportunités liées aux PFAS et au changement climatique. Enfin, ABO-GROUPa franchi un jalon important en cette année du 25e anniversaire : la double cotation sur Euronext Paris le 4 juin 2021. Cela nous assure plus de visibilité, de notoriété et de flexibilité financière. »

Les activités néerlandaises connaissent une croissance organique à deux chiffres, en plus du fait que les activités néerlandaises n'ont pratiquement pas été affectées par la crise du coronavirus au premier semestre 2020. La division 'consultance en sols' poursuit sa croissance, alors même qu'en 2020, les chiffres avaient été positivement impactés par les effets de la réglementation PFAS. Par ailleurs, la consultance géotechnique et le travail de terrain ont également progressé.

et une croissance par acquisitions de 17,4 %. La géotechnique et l'environnement enregistrent tous deux une forte progression, avec pas moins de 77,9 % de hausse pour le département environnement. Ces chiffres s'expliquent entre autres par la stratégie de croissance consistant à approcher des clients plus importants. La cotation sur Euronext Paris a joué un rôle important dans cette stratégie de croissance.

La géotechnique, moteur de croissance du Groupe, a connu une croissance de 34,2 % qui, outre l'augmentation des travaux d'infrastructure et des projets de développement privés, s'explique par l'utilisation de techniques géotechniques innovantes. Le département environnement, auparavant 'sol, environnement/amiante et énergie', a également connu une forte croissance de 25,9 %, dont 20,1 % de nature organique.

D'autre part, une croissance de 8,0 % du chiffre d'affaires a été générée par les acquisitions françaises, à savoir Geoplus, spécialisée dans les mines et les carrières, Geosonic France, société de forage sonique, et Subgeo, spécialiste des mesures géophysiques. Cette hausse significative confirme l'objectif de 100 millions d'euros de chiffre d'affaires à l'horizon 2025.

Sur les 6 premiers mois de 2021, ABO-GROUP a connu une forte croissance de plus de 30 % par rapport aux 6 premiers mois de 2020. D'une part, il y a une croissance organique du chiffre d'affaires de 22,3 %. Cette croissance est d'autant plus remarquable qu'ABO-GROUP n'a été que faiblement affecté par les mesures corona l'année dernière.

Le compte de résultats et le bilan intermédiaires consolidés (non audités), le tableau des variations des fonds propres et le tableau des flux de trésorerie consolidé sont repris ci-après.

Le total du bilan s'accroît, passant de 54,5 millions d'euros (en juin 2020) à 62,7 millions d'euros. Du côté de l'actif, le principal changement est l'augmentation des créances commerciales, qui passent de 15,1 millions d'euros (juin 2020) à 19,9 millions d'euros suite à l'augmentation du chiffre d'affaires. Le goodwill augmente pour sa part de 0,6 million d'euros à la suite des différentes acquisitions (sur la base de l'estimation provisoire de l'affectation du prix d'achat). Du côté du passif, les fonds propres sont en hausse à 18,7 millions d'euros, contre 17,7 millions d'euros au 30 juin 2020, et le ratio de fonds propres s'établit à 29,7 %. L'augmentation des dettes financières et des dettes commerciales explique en grande partie l'augmentation du total du bilan. La solvabilité, calculée comme étant le ratio net des dettes financières par rapport au résultat opérationnel annualisé avant amortissements, s'établit à un niveau très confortable de 1,5 (contre 1,2 en juin 2020). Ceci permet au groupe de financer sereinement ses différents plans d'expansion et d'investissement.

Le flux de trésorerie net des activités opérationnelles s'élève à 1,4 million d'euros, alors qu'il était encore de 4,6 millions d'euros en juin 2020. Cette baisse par rapport à juin 2020 s'explique principalement par l'augmentation du besoin en fonds de roulement liée à la forte croissance du chiffre d'affaires. Les créances commerciales et autres actifs courants ont augmenté de 4,2 millions d'euros, tandis que les dettes commerciales et autres passifs courants ont augmenté de 2,0 millions d'euros.

Le bénéfice opérationnel avant amortissements s'établit à 3,6 millions d'euros, soit une diminution de 4,4 %. Cette baisse est principalement liée aux frais d'intégration des acquisitions françaises. Cette intégration est pleinement en cours et devrait durer entre 6 et 12 mois. Au terme de cette intégration, nous nous attendons à ce que les acquisitions génèrent un rendement positif grâce, entre autres, à un gain d'efficacité, aux nouvelles compétences et aux services complémentaires. L'intégration des acquisitions précédentes, comme ABO-INNOGEO (acquise en 2019), a suivi un schéma similaire et apporte aujourd'hui une contribution significative au bénéfice opérationnel avant amortissements.

Bénéfice opérationnel avant amortissements de 3,6 millions d'euros et plus de 500 collaborateurs

ABO-Group Environment

Chiffres semestriels 2021

Perspectives

Plan stratégique pleinement confirmé : 100 millions de chiffre d'affaires d'ici 2025

ABO a toute confiance dans son expertise, ses marchés et la croissance structurelle de son secteur. L'approche « one-stop- shop » d'ABO dans le domaine de la géotechnique, de l'environnement et de la gestion des terrains et sols contaminés aide les organisations et les autorités locales à répondre aux défis actuels, tels que les risques liés au changement climatique ou les nouveaux types de contaminants des sols, notamment l'amiante et les substances poly- et perfluoroalkylées (PFAS). Malgré le fait qu'ABO-GROUP n'a été que faiblement affecté par la crise du coronavirus, le groupe affiche une croissance du chiffre d'affaires de plus de 30 % au premier semestre. L'objectif à long terme du plan stratégique, à savoir une croissance alliant à la fois croissance organique et par acquisition et un chiffre d'affaires de 100 millions d'euros à l'horizon 2025, est donc maintenu sans problème.

Le groupe cherche toujours à renforcer sa position par le biais d'acquisitions. Le groupe a identifié un certain nombre d'opportunités intéressantes, sans qu'une transaction effective soit toutefois garantie.

Nouveaux investissements dans la géotechnique

ABO-GROUP continuera à renforcer sa position déjà solide dans le domaine de la géotechnique en France, aux Pays-Bas et en Belgique grâce à de nouveaux investissements et à l'utilisation de techniques géotechniques innovantes. Le groupe va continuer à investir dans des essais géotechniques en laboratoire et dans le développement d'un département de conseil.

L'intégration des nouvelles acquisitions forme la base de la croissance future

Au second semestre 2021, l'accent sera mis sur la poursuite de l'intégration des différentes acquisitions, ce qui inclut la simplification administrative de la structure avec, à la clé, des économies de coûts.

Outre les acquisitions françaises Geoplus et Geosonic France, ABO-GROUP poursuivra l'intégration d'Asper, l'expert en étude d'amiante acquis le 14 juillet 2021. L'acquisition d'Asper vient également étoffer l'expertise du groupe dans la perspective d'une augmentation des travaux d'amiante dans le futur. ABO-GROUP se prépare ainsi, par le biais de ses experts en amiante et de son propre laboratoire d'amiante, à l'introduction de l'inventaire d'amiante obligatoire pour la vente de maisons privées en Flandre. Ceci est prévu pour la mi-2022. Environ 75.000 habitations sont vendues chaque année en Flandre.

Croissance en Belgique liée à la problématique des PFAS

En Belgique, la problématique des PFAS a été largement commentée dans les médias en 2021. PFAS (substances poly- et perfluoroalkylées) est le nom générique de quelque 6.000 substances chimiques ayant pour dénominateur commun d'être extrêmement nocives et difficiles à décomposer. L'année dernière déjà, en décembre, Frank De Palmenaer avait tiré la sonnette d'alarme pour que l'on traite ce problème. En tant que leader du marché dans le domaine de l'étude des sols, ABO- GROUP prélève chaque jour, sur des dizaines de sites, des échantillons de sol et d'eau qui sont analysés et interprétés en fonction de la réglementation en vigueur. Le chiffre d'affaires de la division sols d'ABO a dès lors augmenté de manière constante dans le cadre de cette problématique des PFAS. À ce jour, des échantillons ont été prélevés sur une centaine de sites. Cette tendance devrait se poursuivre au cours des prochains mois.

Aujourd'hui, des efforts considérables sont déployés pour cartographier les endroits où l'on a des dépassements de PFAS. Le repérage de ces zones contaminées contribuera à la mise en œuvre de la politique et permettra de dresser le plus rapidement possible un inventaire complet pour la Flandre. Au second semestre, le chiffre d'affaires de la division environnement belge devrait encore être renforcé par cette problématique des PFAS.

Enfin, la demande d'études augmentera également dans les années à venir, notamment pour les substances chimiques (pesticides, perturbateurs endocriniens, chrome-6, ...) dont on sait encore peu de choses aujourd'hui et qui nécessitent des recherches supplémentaires quant à leurs effets indésirables. Forte de son équipe étendue d'experts et de son propre département R&D, ABO entend apporter une contribution importante à cette recherche.

