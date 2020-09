ABO Environment : Chiffres semestriels 2020 publiés

Frank De Palmenaer, CEO d'ABO-GROUP Environment, déclare : « Le coronavirus nous a peu affectés, voire pas du tout. Grâce à la flexibilité interne et à la rigueur dans l'application et le suivi des mesures de sécurité, tout retard ou presque a été évité dans la consultance tandis que dans le travail de terrain, seule une immobilisation limitée et temporaire a été observée dans divers grands projets. Sur le plan financier, nous marquons une belle progression, avec un bénéfice net en hausse de plus de 60%. C'est une performance de choix, dont nous pouvons légitimement être fiers. Je tiens avant tout à remercier tous nos collaborateurs qui, avec souplesse, ont opéré la transition vers le télétravail, mais aussi nos clients et fournisseurs qui ont maintenu leur confiance. ABO-GROUP est plus fort que jamais, avec un solide matelas de liquidités, un faible endettement et une croissance structurelle avec, en toile de fond, la durabilité, le changement climatique, la neutralité énergétique et les besoins en infrastructures de qualité. ABO-GROUP est idéalement positionné pour tirer parti du redressement et de la relance attendue de l'économie. Une série d'investissements et d'optimisations ont, entre-temps, été réalisés en interne pour permettre au groupe de poursuivre sa croissance organique. À notre grand regret, dans le respect des mesures liées au coronavirus, nous ne pourrons pas fêter comme il se doit nos 25 ans le 27 octobre. Nous espérons néanmoins pouvoir le faire à un moment propice au cours de l'année jubilaire 2021, avec toutes nos parties prenantes. »

Le bénéfice opérationnel avant amortissements augmente de 14%, à 3,8 millions d'euros.

Le bénéfice net augmente de 60%.

4,6 millions d'euros de trésorerie opérationnelle générée.

Cliquez ici pour les chiffres semestriels complets.

