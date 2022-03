ABO-Group Chiffres Annuels 2021 25/03/2022 | 18:31 Envoyer par e-mail :

Nom : Prénom : Votre adresse e-mail * : Adresses e-mail des destinataires * : (Vous pouvez saisir plusieurs adresses mails en les séparant par des points virgules) Message personnel : * Champs obligatoires Gand, 25 mars 2022 – 18.30 h – Communiqué de presse / information réglementée Les points forts en 2021 ABO-GROUP établit un nouveau record avec une croissance de 28% du chiffre d'affaires, qui atteint 63,1 millions d'euros

EBITDA passe de 7,5 à 8,1 millions d’euros

La dette nette reste limitée, s’établissant à 9,3 millions d'euros, malgré les acquisitions et les investissements Perspectives Poursuite de la croissance organique grâce à une conscientisation croissante à l’égard des PFAS, du changement climatique et de l'économie circulaire

Attention persistante pour les opportunités de fusions et acquisitions externes, comme en témoigne la première acquisition de 2022, à savoir le rachat de la division Sols de la société néerlandaise Colsen

Priorité au renforcement des équipes d'experts dans les différents créneaux, dans nos trois marchés domestiques Frank De Palmenaer, CEO d’ABO-GROUP Environment : « En 2021, notre groupe a une nouvelle fois démontré la vigueur de l'ADN d'ABO, en particulier sa capacité d'assurer une forte croissance organique de l'activité existante tout en menant à bien l'intégration complexe de Geosonic, Geoplus, Subgeo et Asper, récemment acquises. Le redressement des marges opérationnelles au second semestre témoigne de la bonne intégration des nouvelles activités. Outre la cotation supplémentaire sur Euronext Paris, nous avons déjà pris une avance de 8% sur la trajectoire de croissance prévue pour atteindre 100 millions d'euros de chiffre d'affaires d'ici 2025. » en milliers d’euros 2021 2020 % de variation Chiffre d’affaires 63 068 49 352 27,8% Total des produits d'exploitation 64 596 49 959 29,3% EBITDA1 8 117 7 518 8,0% Dépréciations, amortissements et provisions -4 973 -4 478 11,1% Bénéfice opérationnel 3 145 3 040 3,4% Résultat financier -552 -503 9,7% Bénéfice avant impôts 2 592 2 536 2,2% Bénéfice net 2 062 2 094 -1,5% Résultat total 2 003 2 133 -6,1% Bénéfice par action pour les actionnaires 0,19 0,20 -6,1% Flux de trésorerie net des activités opérationnelles 6 778 8 689 -22,0% Total des fonds propres 20 496 18 979 8,0% Dette financière nette 9 255 7 431 24,5% Total du bilan 65 602 57 002 15,1% 1 EBITDA défini comme bénéfice opérationnel avant dépréciations, amortissements et provisions

Les points forts en 2021 Forte croissance du chiffre d'affaires de 28%, à la fois de manière organique et par le biais d'acquisitions

Le chiffre d'affaires d’ABO-GROUP augmente de 28% sur l’année 2021, passant de 49,4 à 63,1 millions d’euros, ce qui est la plus forte hausse jamais enregistrée. Les acquisitions de Geosonic France, Geoplus, Subgeo et Asper représentent 11% de croissance du chiffre d'affaires, en plus de la croissance organique de 17% des activités existantes en 2021. Sur le plan des activités, les deux segments Environnement et Géotechnique enregistrent tous deux une solide progression du même ordre : le chiffre d'affaires de la division Environnement augmente de 24% pour s’établir à 27,9 millions d'euros (contre 22,4 millions d'euros en 2020), tandis que la Géotechnique, grâce notamment à l'intégration de Geosonic en France, est en hausse de 31% et atteint 35,1 millions d'euros de chiffre d'affaires (26,8 millions d'euros en 2020). Ce faisant, la part des activités géotechniques passe de 54% à 56%. Les activités françaises confirment leurs bonnes performances du premier semestre et représentent désormais, avec 53% du chiffre d'affaires, plus de la moitié du groupe. La croissance totale de 38% du chiffre d'affaires, qui passe de 24,1 millions d'euros en 2020 à 33,2 millions d'euros en 2021, est attribuable pour une large part — en l’occurrence 21% — aux acquisitions susmentionnées, les activités existantes affichant quant à elles une croissance de 17%. En Belgique, les activités géotechniques poursuivent leur forte croissance et les divisions environnementales bénéficient d'une demande en nette hausse, tant pour les PFAS que pour l'amiante. Le lien entre ces deux activités est assuré ici par la filiale Translab, qui a élargi ses activités initialement orientées vers l'amiante en y ajoutant des essais environnementaux en laboratoire. Il en résulte, outre la croissance de 3% due à la contribution de l’entreprise Asper nouvellement acquise en juillet, une croissance organique de 17%, ce qui fait passer le chiffre d'affaires total en Belgique de 15,4 millions d'euros à 18,4 millions d'euros en 2021. Les entreprises néerlandaises du groupe ont aussi confirmé leurs bonnes performances du premier semestre, avec une croissance purement organique de 16%. Bien que les services de conseil soient sous pression dans un marché du travail de plus en plus tendu, le pôle environnemental est ici en croissance grâce à une forte augmentation dans le travail de terrain. EBITDA en hausse à 8,1 millions d'euros L’EBITDA s’établit à 8,1 millions d'euros, soit une augmentation de 599 milliers d’euros. Après que la marge a diminué au premier semestre en raison des coûts d'intégration des acquisitions françaises, un net redressement s’est manifesté avec une marge EBITDA de 13,3% sur le chiffre d'affaires au second semestre. L'intégration des acquisitions se déroule donc favorablement, et elles devraient contribuer positivement à la rentabilité du groupe en 2022. Cependant, l'étroitesse du marché du travail demeure. Pour continuer à soutenir la croissance, des profils compétents sont activement recherchés et des efforts de formation sont déployés en permanence pour le personnel existant. La hausse des coûts salariaux engendrée par les nouveaux recrutements, les indexations récentes et à venir, ainsi que la compensation à court terme des pénuries de personnel via les agences d’intérim, resteront des points d'attention dans le futur. Les amortissements sont en hausse, passant de 4,5 à 5,0 millions d'euros. ABO-GROUP continue à investir dans le renouvellement et l'extension de son parc de machines afin de pouvoir répondre de manière adéquate aux besoins de ses clients. En 2021, diverses nouvelles machines ont été achetées, notamment plusieurs machines de forage et de sondage ainsi que des équipements de laboratoire spécialisés. Le résultat financier affiche une légère augmentation, comparable à la hausse du niveau d'endettement. En France, le groupe peut à nouveau faire appel à un crédit d'impôt R&D de 355 milliers d'euros (contre 270 milliers d'euros en 2020). Le bénéfice net reste stable à 2,1 millions d'euros (0,19 euro par action). Un solide flux de trésorerie opérationnel de 6,8 millions d’euros et une dette nette de 1,1x l'EBITDA Le flux de trésorerie net provenant des activités opérationnelles s'élève à 6,8 millions d'euros (-22% par rapport à 2020) compte tenu de l'augmentation des besoins en fonds de roulement due à la solide croissance du chiffre d'affaires. Les créances commerciales et autres actifs courants augmentent de 3,5 millions d'euros, tandis que les dettes commerciales et autres passifs courants augmentent de 2,8 millions d'euros, si bien que le fonds de roulement est en hausse de 730 milliers d'euros en fin d’année. Par suite des récentes acquisitions, ainsi que des investissements en fonds de roulement et en immobilisations, la dette financière nette augmente de 25%, passant de 7,4 millions d'euros fin 2020 à 9,3 millions d'euros. Néanmoins, avec un ratio de 1,1x par rapport au résultat opérationnel avant amortissements, le taux d'endettement reste très sain et permet au groupe d'envisager de nouvelles acquisitions. Le total du bilan s’accroît, passant de 57,0 à 65,6 millions d'euros. Du côté de l'actif, ceci résulte principalement des récentes acquisitions et de l’augmentation susmentionnée du fonds de roulement, tandis que du côté du passif, les dettes à court et long terme sont en augmentation. Par ailleurs, le total des fonds propres continue d’augmenter et s'établit à 20,5 millions d'euros (contre 19,0 millions d'euros fin 2020). Le ratio de fonds propres atteint le niveau sain de 31,2%. Le compte de résultats consolidé, le bilan, le tableau des variations des fonds propres et le tableau des flux de trésorerie consolidé sont repris intégralement ci-après. Perspectives Début d'année 2022 sur la lancée de 2021, avec une première acquisition qui confirme les ambitions de croissance En 2022, ABO-GROUP poursuit sur la lancée de 2021, avec de solides performances commerciales sur les premiers mois de l'année. Les carnets de commandes des différentes filiales sont bien remplis et donnent confiance pour le reste de l'année. Par ailleurs, le groupe a déjà pu annoncer sa première acquisition en 2022 avec le rachat des activités Sols de Colsen en Zélande (Pays-Bas) et poursuit comme toujours la recherche active d'autres cibles intéressantes susceptibles de renforcer le portefeuille de produits et la portée géographique du groupe dans les marchés domestiques. Le groupe estime probable que d'autres annonces suivront. Le conseil d'administration et les directions opérationnelles sont convaincus que le groupe est sur la bonne voie pour réaliser le développement prévu l'année dernière, avec pour objectif d'atteindre le cap des 100 millions d'euros de chiffre d'affaires d'ici fin 2025. La solide croissance organique de 2021 montre que le groupe a la capacité de faire croître ses activités par ses propres moyens. Avec en outre des acquisitions ciblées qui mettent à profit de nouveaux marchés, segments ou compétences, ABO-GROUP est bien positionné pour atteindre son objectif de leadership technique sur ses marchés intérieurs. Calendrier financier

22/04/2022 : Publication du rapport annuel 2021 et convocation à l’Assemblée générale

25/05/2021 : Assemblée générale

16/09/2021 : Chiffres semestriels 2022 Déclaration du commissaire Le commissaire, EY Réviseurs d’Entreprises SRL, représentée par Paul Eelen, a confirmé que ses travaux de révision, qui sont terminés quant au fond, n’ont pas révélés de correction significative au compte de résultats consolidé, à l’état consolidé du résultat global, au bilan consolidé, à l’état consolidé des variations des capitaux propres ou au tableau consolidé des flux de trésorerie reprises dans ce communiqué de presse. À propos d'ABO-GROUP ABO-GROUP est un bureau d'ingénieurs spécialisé coté en bourse, axé sur la géotechnique, l’environnement et l’assainissement des sols. Via ses divisions de consultance et de testing & monitoring, ABO-GROUP est actif en Belgique, aux Pays-Bas et en France, ainsi qu’à l’international. ABO-GROUP garantit à ses clients une solution durable. Pour une description plus détaillée des activités du groupe, nous vous invitons à consulter le site internet d’ABO-GROUP ( www.abo-group.eu ). Pour de plus amples informations : Frank De Palmenaer

CEO ABO-GROUP Environment SA

frank.depalmenaer@abo-group.eu

T +32 (0)9 242 88 66 Derbystraat 255, Maaltecenter Block G, B-9051 Gand (SDW), Belgique Ce communiqué de presse est disponible sur notre site web www.abo-group.eu Pièce jointe ABO-Group Environment Chiffres Annuels 2021



© GlobeNewswire 2022 Réagir à cet article Modifier la valeur Réagir le premier RAPIDE Votre image est trops volumineuse. Max 1Mo X Opinion : - Haussier Baissier Objectif : Stop : Publier Je déclare être actionnaire de la société concernée Votre réponse a été ajoutée Une erreur est survenue Toute l'actualité sur ABO-GROUP ENVIRONMENT NV 18:47 ABO ENVIRONMENT : Chiffres Annuels 2021 PU 18:31 ABO-Group Environment annonce deux acquisitions GL 18:31 ABO-Group Environment annonce deux acquisitions GL 18:31 ABO-Group Chiffres Annuels 2021 GL 18:31 ABO-Group Chiffres Annuels 2021 GL 2021 ABO-Group Environment nomme un nouveau directeur financier et un nouveau responsable de.. MT 2021 ABO ENVIRONMENT : annonce la nomination de son nouveau directeur financier Floris Pelgrims PU 2021 ABO ENVIRONMENT : Chiffres Semestriels 2021 PU 2021 ABO-Group Environment NV fournit des prévisions de revenus pour l'année 2025 CI 2021 ABO-GROUP ENVIRONMENT NV : Résultats 1er semestre CO