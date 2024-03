Gand, 28 mars 2024 – 18h30 – Communiqué de presse / information réglementée

Faits marquants en 2023

ABO-GROUP voit son chiffre d’affaires augmenter de 20 % grâce à 5 acquisitions et une croissance organique de 10 %, pour atteindre 85,2 millions d'euros

La marge EBITDA a progressé de 13 % sur une base annuelle, grâce à l'intégration réussie des acquisitions

Un bilan solide avec un ratio d'endettement de 1,5x EBITDA et un ratio de solvabilité de 30 %

Perspectives

Renforcement des expertises existantes en faveur des pôles de croissance écologie, PFAS et industrie minière

Concentration constante sur les M&A : Eau & Perspectives, première acquisition d'ABO-GROUP en 2024

Cap du "chiffre d'affaires de 100 millions d'euros" en vue, plus rapidement que prévu

Frank De Palmenaer, CEO ABO-GROUP Environment : « Cette année, nous avons réussi, avec ABO-GROUP, à enregistrer le résultat le plus solide des dernières années, dont une croissance de 20 %. L'expérience acquise dans l'intégration rapide des différentes acquisitions et la vision stratégique, assortie à la flexibilité de nos collaborateurs en Belgique, aux Pays-Bas et en France, y ont contribué. Après une année 2023 pleine de défis, nous avons également réussi à doper la croissance organique et à augmenter les marges opérationnelles.

En outre, les acquisitions de DynaOpt, MEET HET et SWBO ont apporté au groupe des expertises et capacités spécifiques, qui nous permettent d'encore mieux servir nos clients en tant que « one-stop-shop ». Cela jette les bases de l'année à venir, au cours de laquelle nous poursuivrons sur la voie bien connue : un développement interne solide et une création de valeur, associés à des acquisitions spécifiques visant à renforcer nos connaissances et nos expertises. L'acquisition, au début de l'année, d'Eau & Perspectives ajoute déjà un pilier hydrologique à notre division environnement, que nous pourrons développer également dans les autres pays. Grâce à cette fertilisation croisée interne, nous continuons à renforcer le Groupe et nous nous préparons à une nouvelle croissance. »

en € 000 FY2023 FY2022 % de variation Chiffre d'affaires 83 620 69 868 19,7 % Total des produits d'exploitation 85 163 70 927 20,1 % EBITDA1 11 171 9 880 13,1 % Amortissements, réductions de valeur et provisions -6 482 -6 354 2,0 % Bénéfice opérationnel 4 689 3 526 33,0 % Résultat financier -1 154 -721 60,1 % Bénéfice avant impôts 3 534 2 805 26,0 % Bénéfice net 2 548 2 216 15,0 % Résultat total 2 526 2 225 13,5 % Bénéfice par action pour les actionnaires 0,24 0,21 13,5 % Flux de trésorerie net des activités opérationnelles 7 703 7 062 -9,1% en € 000 FY2023 FY2022 % de variation Total des fonds propres 25 831 21 760 18,7 % Dette financière nette 16 226 10 639 52,5 % Total du bilan 86 288 70 761 21,9 %





Faits marquants de l'année 2023

Forte augmentation, de 20 %, du chiffre d'affaires, répartie de façon égale entre croissance organique et externe

Les 5 entités acquises contribuent largement au chiffre d'affaires du Groupe. DynaOpt (12 mois), SEGED (10,5 mois), MEET HET et Rimeco (6 mois chacune) et SWBO (3 mois) assurent un chiffre d'affaires de 6,8 millions d'euros. Avec l'impact résiduel des acquisitions de Geo-Supporting et Colsen en 2022, les acquisitions assurent une croissance de 10,1 % par rapport à 2022. Les entités existantes du Groupe ne devraient pas faire moins bien : grâce à l'augmentation de 9,6 % de leurs activités, ABO-GROUP affiche un chiffre d'affaires total de 83,6 millions d'euros, soit une croissance de 19,7 % par rapport à 2022.



Grâce à quelques missions et accords-cadres importants, les entités sur le marché géotechnique français réussissent, pour la deuxième année consécutive, à renforcer leur position. Même si les activités géotechniques aux Pays-Bas sont restées sous pression, elles ont malgré tout contribué à une croissance organique du chiffre d'affaires de 8,1 %. Avec l'impact résiduel de Geo-Supporting, le chiffre d'affaires total des activités géotechniques atteint 43,0 millions d'euros, en augmentation de 8,4 % par rapport aux 39,6 millions d'euros de 2022. Les activités d'environnement ont poursuivi, au deuxième semestre, sur leur solide élan : elles ont progressé, dans tous les pays, de plus de 10 %. Les acquisitions de SEGED, Rimeco et, ces derniers mois, de Colsen, représentent une augmentation du chiffre d'affaires des activités d'environnement de 13,1 %, soutenue également par une croissance organique de 11,6 %. Cela permet aux activités d'environnement d'afficher un chiffre d'affaires de 37,7 millions d'euros en 2023. Une augmentation de 24,7 % par rapport à 2022, avec 30,2 millions d'euros. La part des activités d'environnement passe dès lors de 43 % à 45 %.Enfin, nous voyons émerger un nouveau pool chez ABO-GROUP. L'acquisition de DynaOpt et MEET HET nous apporte des activités dans le domaine du monitoring et des mesures techniques, et l'acquisition de SWBO ajoute une expertise en matière de conception de travaux d'infrastructure. Regroupées dans le pool « Autres », elles contribuent déjà à hauteur de 2,9 millions d'euros sur l'ensemble de 2023, ce qui représente une croissance supplémentaire de 4,2 %.

Au niveau national, ce sont les activités belges qui réalisent le plus grand bond, de 21,7 millions d'euros en 2022 à 27,2 millions d'euros cette année, soit une croissance de 25,5 %. Les trois acquisitions de MEET HET, Rimeco et SWBO donnent au chiffre d'affaires un boost de 3,0 millions d'euros (14,0 % par rapport à 2022). Parallèlement, les entités ABO Geosonda et Translab ont réussi à faire croître leur chiffre d'affaires de 11,5 %, grâce à l'augmentation du nombre de projets liés aux analyses des PFAS et de l'amiante. Les activités françaises ont également connu une forte croissance sur les deux fronts. D'un point de vue organique, les divisions travaux de terrain et forage de Geosonic et ABO-ERG Géotechnique ont pu se rétablir au deuxième semestre et les services de conseil, notamment d’ABO-INNOGEO et ABO-Geo+ Environnement, ont confirmé leurs performances du premier semestre, débouchant sur une hausse du chiffre d'affaires de 12,5 %. En combinaison avec la contribution au chiffre d'affaires de SEGED et DynaOpt à hauteur de 10,6 %, cela assure une forte hausse, de 23,1 %, du chiffre d'affaires des activités françaises, qui passent de 35,9 millions d'euros en 2022 à 44,1 millions d'euros en 2023. Le recul persistant sur les marchés de la construction et des infrastructures néerlandais, consécutif à la hausse de prix des matériaux de construction et des taux ainsi qu’au problème de l'azote, a maintenu les activités géotechniques sous pression au deuxième semestre et le chiffre d'affaires baisse de 13 %. Grâce aux solides résultats de la branche Environnement et à la contribution des acquisitions de Colsen et Geo-Supporting en 2022, le chiffre d'affaires des Pays-Bas reste stable à 12,3 millions d'euros.

Projets à l'honneur

Le groupe ABO s'efforce toujours de prendre à cœur son rôle de force positive dans la société et utilise ses années d'expérience et d'expertise pour représenter au mieux les intérêts de ses clients, de ses partenaires et de la société. Tout au long de l'année écoulée, le groupe s'est engagé dans divers projets qui ont contribué à l'obtention de ces excellents résultats. Par exemple, l'expert français en surveillance DynaOpt, récemment acquis, collabore à la restauration de la cathédrale Notre-Dame de Paris. Aux Pays-Bas, nos entités ABO-Geomet, Sialtech et Geosonda ont uni leurs forces pour un projet concernant la construction de pas moins de 20 000 maisons à Almere. Dans un de nos dossiers de R&D, ABO en Belgique est à la tête du projet LIFE CAPTURE, subventionné par l'Europe, où elle travaille avec 7 partenaires européens - des spécialistes du monde universitaire et de l'industrie - pour étudier, cartographier la contamination par les PFAS et développer des techniques de remédiation innovantes.

Redressement des marges opérationnelles et du résultat net

Le redressement du marché géotechnique en France, l'augmentation de la contribution des nouvelles entités au Groupe et l'attention pour une gestion efficace des coûts entraînent l'augmentation de la marge EBITDA de 11,4 % au premier semestre et de 13,1 % sur l'année entière. L'EBITDA global passe ainsi de 9,9 millions d'euros (marge de 13,9 %) en 2022 à 11,2 millions d'euros en 2023, soit une augmentation de 13,1 %. Les amortissements et les provisions ont légèrement augmenté de 6,4 millions d'euros l'an dernier à 6,5 million d'euros. Par conséquent, l'EBIT (résultat de l'entreprise) augmente de 33 %, passant de 3,5 millions d’euros à 4,7 millions d’euros.

En raison de la forte hausse des taux, le perte financier augmente de 0,7 million d’euros à 1,2 million d’euros. Les performances solides des entités opérationnelles ont, en outre, entraîné une pression fiscale plus forte que prévu, de 1,0 million d'euros, par rapport à 0,6 million d'euros un an plus tôt. Cependant, le bénéfice net progresse de 2,2 millions d'euros (0,21 euro par action) en 2022 à 2,5 millions d'euros (0,24 euro par action) en 2023.

Création de flux de trésorerie et endettement sous contrôle malgré la pression sur les marges

Le redressement des marges et la gestion du fonds de roulement sont partiellement compensés par l'augmentation des impôts non différés, mais le flux de trésorerie opérationnel progresse malgré tout de 7,1 millions d'euros à 7,7 millions d'euros, en augmentation de 9,1 %. Les acquisitions réalisées représentent un décaissement net de 4,0 millions d'euros, ce qui porte le décaissement pour investissement pour 2023 à 7,9 millions d'euros, près du double de 2022, lorsque les reprises des fonds de commerce de Colsen et Geo-Supporting avaient exigé un décaissement net de seulement 0,6 million d'euros.

En raison des investissements d'ABO-GROUP dans les acquisitions en France et en Belgique, la dette financière nette passe de 10,6 millions d'euros fin 2022 à 16,2 millions d'euros fin 2023. Le taux d'endettement passe à 1,5x par rapport à l'EBITDA (1,1x fin 2022). Il reste sain et offre au Groupe la place nécessaire à de nouveaux investissements en actifs et/ou acquisitions.

En raison des différentes acquisitions, le total du bilan augmente de 15,5 millions d’euros et passe à 86,3 millions d’euros fin 2023, une augmentation de 21,9 %. Cela s'exprime, à l'actif, par une augmentation des immobilisations corporelles et des relations de clientèle et, au passif, des dettes à long terme, alors que, des deux côtés, les éléments du fonds de roulement augmentent. Le total des capitaux propres atteint 25,8 millions d'euros en fin d'année, une augmentation de 4,1 millions d'euros par rapport à fin 2022. Le ratio de fonds propres clôture à 29,9 % (par rapport à 30,8 % fin de l'année passée).

Le compte de résultat consolidé, le bilan, le tableau des variations des fonds propres et le tableau des flux de trésorerie consolidé sont repris intégralement ci-après.

Perspectives

Fort intérêt pour l'exploitation minière, l'écologie et les PFAS en 2024, assorti d'une accélération du plan 2025

Pour 2024, ABO-GROUP continue à se concentrer sur les développements du secteur minier européen, qui devrait progresser encore en raison des différentes initiatives au niveau européen. Parallèlement, le Groupe s'engage à mettre à l'ordre du jour la problématique PFAS en France, afin d'y augmenter aussi la sensibilisation à ce thème crucial dans le domaine de l'assainissement des sols. Enfin, le Groupe attend beaucoup de ses activités écologiques, qui suscitent de plus en plus d'intérêt dans les trois pays. Avec la poursuite du redressement et la croissance des activités géotechniques, cela doit constituer une bonne base pour une nouvelle année de croissance durable.

Grâce aux solides résultats de 2023, à la contribution supplémentaire des nouvelles entités acquises et aux perspectives pour 2024, le cap d'un chiffre d'affaires de 100 millions d'euros approche plus vite que prévu ; le Groupe espère réaliser un chiffre d'affaires entre 95 et 100 millions d'euros lors du prochain exercice comptable.

Calendrier financier

25/04/2024 : publication du rapport annuel 2023 et convocation à l’assemblée générale 29/05/2024 : assemblée générale

19/09/2024 : publication des chiffres semestriels 2024

Déclaration du commissaire

Le commissaire, EY Bedrijfsrevisoren BV, représenté par Paul Eelen, a confirmé que ses activités de contrôle, qui sont terminées quant au fond, n’ont pas révélé de corrections significatives relatives au compte de résultat consolidé, au résultat global consolidé, au bilan consolidé, à l'aperçu consolidé des mutations de fonds propres et au tableau des flux de trésorerie consolidés mentionnés dans le présent communiqué de presse.

À propos d'ABO-GROUP

ABO-GROUP est un bureau d'ingénieurs spécialisé coté en bourse, axé sur la géotechnique, l’environnement et l’assainissement des sols. Via ses divisions de consultance et de testing & monitoring, ABO-GROUP développe ses activités en Belgique, aux Pays-Bas et en France, ainsi qu’à l’international. ABO-GROUP garantit à ses clients une solution durable. Pour une description plus détaillée des activités du Groupe, nous vous invitons à consulter le site internet d’ABO-GROUP (www.abo-group.eu).

Pour de plus amples informations :

Frank De Palmenaer

CEO ABO-GROUP Environment NV frank.depalmenaer@abo-group.eu T +32 496 59 88 88

Derbystraat 255, Maaltecenter Block G, B-9051 Gand (SDW), Belgique.

Ce communiqué de presse est disponible sur notre site internet www.abo-group.eu

