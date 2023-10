ABO-Group Environment se spécialise dans un nouveau créneau avec l'acquisition de SWBO

Gand, 20 octobre 2023, 18:00 CET, communiqué de presse / information non réglementée

ABO-Group acquiert le bureau d'études belge SWBO, spécialisé dans la conception de travaux routiers et d'égouttage

Grâce à cette acquisition, ABO-Group élargit sa palette de services dans le cadre de projets d'infrastructure.

SWBO, basé à Dendermonde, est un bureau d'ingénieurs spécialisé dans la conception de travaux routiers et d'égouttage. Elle est également active dans le domaine des études de sol. Forte d'une expérience de plus de 30 ans, la société élabore des études de parkings et de promenades, jusqu'à la conception complète de voies de circulation et de lotissements. SWBO dispose à cet effet d'une équipe d'ingénieurs structurels, de dessinateurs, d'ingénieurs et de géomètres.

« Pour ABO-Group, cette acquisition représente une entrée dans un domaine dans lequel nous n'étions pas actifs auparavant », déclare Frank De Palmenaer, PDG. « Avec les acquisitions récentes - MEET HET et Rimeco - nous pouvons maintenant combiner les connaissances et l'expérience dans ce domaine en une entité forte. »

L'actuel administrateur délégué, Christophe de Ruysscher, restera à la tête de l'entreprise pendant la phase de transition et cédera finalement la gestion au groupe. « ABO-Group constitue pour nous un partenaire idéal pour passer le flambeau », a déclaré Christophe, l'actuel directeur de SWBO. « Au fil des ans, nous avons fait connaître SWBO à Termonde en tant que bureau d'études de référence pour la conception de routes et d'égouts. Il est maintenant temps d'entrer dans une nouvelle phase pour l'entreprise, au sein d'un plus grand groupe, où nous pouvons agir comme un complément important dans leurs activités existantes. »

SWBO comprend une équipe de sept employés et a réalisé un EBITDA de 450 000 € en 2022.

L'acquisition a été réalisée par l'équipe M&A d'ABO-Group et du côté du vendeur par Aquis Corporate Finance, ABO-Group acquérant 100% des actions.

A propos d’ABO-Group Environment

Créé il y a 28 ans, ABO-Group est un bureau d'ingénieurs et de conseil spécialisé en géotechnique et en environnement, acteur majeur des études de sol et de dépollution en Belgique, en France et aux PaysBas. Avec l’impact du changement climatique et ses conséquences pour l’homme (inondations, sécheresse…), les études d’ABO-Group contribuent à lutter contre les aspects négatifs de ces risques naturels. Elles visent également à préserver les ressources naturelles (comme l’eau) ainsi que la biodiversité. Par le biais de ses départements de conseil et testing & monitoring, ABO-Group garantit une solution durable et complète à ses clients. ABO-Group Environment est coté en bourse à Bruxelles et à Paris. Pour une description plus détaillée des activités du groupe, veuillez consulter le site d’ABO-Group ( www.abo-group.eu ).

Pour plus d’informations

Frank De Palmenaer

PDG ABO-Group Environment sa

frank.depalmenaer@abo-group.eu

T +32 (0)496 59 88 88

Pièce jointe