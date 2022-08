Gand, 18 août, 18h30 - Communiqué de presse / Information réglementée

Déclaration d'une notification de transparence

(Article 14, premier alinéa, de la loi du 2 mai 2007 relative à la publicité des participations importantes)

1. Résumé de la notification

ABO-Group Environment nv a reçu une notification de transparence datée du 17 août 2022, qui montre que suite à la vente d'actions le 12 août 2022, Frank De Palmenaer possède désormais 90,19 % des droits de vote de la société. Il est donc dépassé le seuil de participation de 90 %.

2. Contenu de la notification

La notification, datée du 17 août 2022, contient les informations suivantes:

Motif de la notification:

Acquisition ou cession de titres assortis de droits de vote ou de droits de vote.

Notification par:

Une société mère ou une personne exerçant un contrôle..

Personnes tenues à notification:

Frank De Palmenaer & Ideplus NV (Derbystraat 357, 9051 Gand (SDW))

Date du dépassement du seuil:

12 août 2022.

Seuil dépassé (in %):

90%.

Dénominateur:

10.568.735.

Détails de la notification:

A) Droits de vote Notification précédente Après la transaction #droits de vote Droits de vote % des droits de vote Détenteurs de droits de vote Lié à des actions Outre les actions Lié à des actions Outre les actions Frank De Palmenaer 9.124.667 9.038.836 85,52 % Ideplus NV 383.890 493.443 4,67% Total 9.532.279 0 90,19% 0,00%





B) Instruments financiers équivalents Après la transaction Porteurs d'instruments financiers équivalents. Type d'instrument financier Date d'expiration Période ou date d'exercice # les droits de vote qui peuvent être acquis lors de l'exercice de l'instrument % des droits de vote règlement Total 0 0,00%





TOTAL (A & B) Droits de vote % des droits de vote 9.532.279 90,19%

Chaîne complète des sociétés contrôlées par lesquelles la participation est effectivement détenue:

M. De Palmenaer est l'actionnaire de contrôle d'Ideplus NV.

3. Varia

Ce communiqué de presse peut être consulté sur le site internet d'ABO-Group Environment nv via ce lien : https://www.abo-group.eu/investeerders/ .

. Contact:

ABO-Group Environment nv

Frank De Palmenaer

PDG ABO-Group Environment nv

frank.depalmenaer@abo-group.eu

T +32 (0)9 242 88 22

À propos d’ABO-Group Environment nv:

ABO-Group est un bureau d'ingénieurs spécialisé, axé sur la géotechnique, l’environnement et l’assainissement des sols. Via ses divisions de consultance et de testing & monitoring, ABO-Group est actif en Belgique, aux Pays-Bas et en France, ainsi qu’à l’international. ABO-Group garantit à ses clients une solution durable. Pour une description plus détaillée des activités du groupe, nous vous invitons à consulter le site internet d’ABO-Group (www.abo-group.eu).

Pièce jointe