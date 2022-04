Publication du rapport annuel 2021 et convocation à l'Assemblé Générale Ordinaire du 25 mai 2022

Gand, 22 avril 2022 – 18h00 – Communiqué de presse / Information réglementée

Suite à la publication de ses résultats annuels le 25 Mars 2022 et à l'annonce de l'Assemblée Générale qui se tiendra le 25 mai 2022, ABO-Group publie aujourd'hui son rapport annuel pour 2021. Le rapport annuel peut être consulté sur le site Internet d' ABO-Group : https://www.abo-group.eu/fr/investisseurs/information-actionnaires/assemblees-des-actionnaires/ .

Vous y trouverez également ces documents :

Convocation à l'assemblée générale 2022

Information pour l'actionnaire

Bulletin de vote pour l'assemblée générale ordinaire 2022

Procuration pour l'assemblée générale ordinaire 2022

Rapport du Conseil d'Administration à l'assemblée générale ordinaire

Comptes annuels statutaires 2021

Rapport du commissaire sur les comptes statutaires 2021

Rapport du commissaire sur les comptes consolidés 2021

À propos d’ABO-Group

ABO-Group Environment est un bureau d'ingénieurs spécialisé coté en bourse, axé sur la géotechnique, l’environnement et l’assainissement des sols. Via ses divisions de consultance et de testing & monitoring, ABO-Group est actif en Belgique, aux Pays-Bas et en France, ainsi qu’à l’international. ABO-Group garantit à ses clients une solution durable. Pour une description plus détaillée des activités du groupe, nous vous invitons à consulter le site internet d’ABO-Group ( www.abo-group.eu ).

Pour de plus amples informations:

Frank De Palmenaer

PDG ABO-GROUP Environment NV

frank.depalmenaer@abo-group.eu

T +32 (0)9 242 88 88

Derbystraat 255, Maaltecenter Bâtiment G, B-9051 Gand (SDW), Belgique

