Abound Energy Inc, anciennement Zinc8 Energy Solutions Inc, est spécialisée dans la fourniture de solutions de stockage d'énergie. La technologie Zaeras Flow Battery de la société utilise la chimie du zinc-air pour stocker et fournir de l'électricité à la demande. Elle utilise sa technologie Zaeras, qu'elle soit déployée indépendamment ou en tant que technologie de facilitation, pour réduire la demande de pointe, tirer parti de l'arbitrage en fonction de l'heure d'utilisation, s'engager dans des programmes d'empilement de valeurs et entrer dans le domaine du stockage d'énergie distribué de longue durée. Zaeras se distingue par son absence inhérente de risques d'incendie ou d'explosion, par la préservation durable de sa capacité au cours de son cycle de vie étendu et par sa polyvalence dans la gestion indépendante des opérations de charge et de décharge. La capacité de stockage d'énergie de Zaeras est uniquement dictée par les dimensions du réservoir de stockage en zinc. Cette caractéristique permet d'obtenir une solution évolutive, offrant une alternative aux contraintes de rapport puissance/énergie fixe associées aux batteries lithium-ion.

Secteur Equipements et composants électriques