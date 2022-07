ABOUT YOU : JP Morgan conserve son opinion neutre

Données financières EUR USD CA 2023 2 219 M 2 259 M - Résultat net 2023 -111 M -113 M - Tréso. nette 2023 303 M 309 M - PER 2023 -11,4x Rendement 2023 - Capitalisation 1 263 M 1 285 M - VE / CA 2023 0,43x VE / CA 2024 0,36x Nbr Employés 1 172 Flottant 21,0% Graphique ABOUT YOU HOLDING AG Durée : Auto. 2 mois 3 mois 6 mois 9 mois 1 an 2 ans 5 ans 10 ans Max. Période : Jour Semaine Evolution du Compte de Résultat Merci d'autoriser JavaScript dans les préférences de votre navigateur pour utiliser les graphiques dynamiques. Consensus Vente Achat Recommandation moyenne ACHETER Nombre d'Analystes 10 Dernier Cours de Clôture 7,41 € Objectif de cours Moyen 15,28 € Ecart / Objectif Moyen 106% Révisions de BNA Merci d'autoriser JavaScript dans les préférences de votre navigateur pour utiliser les graphiques dynamiques. Dirigeants et Administrateurs Tarek Müller Co-Chief Executive Officer Hannes Wiese Co-Chief Executive Officer Sebastian Betz Co-Chief Executive Officer Julia Stötzel Head-Investor Relations Secteur et Concurrence Var. 1janv Capi. (M$) ABOUT YOU HOLDING AG -63.50% 1 285 AMAZON.COM, INC. -31.92% 1 163 240 JD.COM, INC. -11.86% 94 361 COUPANG, INC. -45.75% 28 093 JD HEALTH INTERNATIONAL INC. 5.70% 26 308 ETSY, INC. -60.75% 10 925