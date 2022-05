ABOUT YOU : JP Morgan reste à l'achat

Données financières EUR USD CA 2022 1 748 M 1 875 M - Résultat net 2022 -115 M -124 M - Tréso. nette 2022 596 M 639 M - PER 2022 -15,5x Rendement 2022 - Capitalisation 1 655 M 1 775 M - VE / CA 2022 0,61x VE / CA 2023 0,49x Nbr Employés 1 129 Flottant 21,0% Graphique ABOUT YOU HOLDING AG Durée : Auto. 2 mois 3 mois 6 mois 9 mois 1 an 2 ans 5 ans 10 ans Max. Période : Jour Semaine Evolution du Compte de Résultat Merci d'autoriser JavaScript dans les préférences de votre navigateur pour utiliser les graphiques dynamiques. Consensus Vente Achat Recommandation moyenne ACHETER Nombre d'Analystes 9 Dernier Cours de Clôture 9,71 € Objectif de cours Moyen 24,56 € Ecart / Objectif Moyen 153% Révisions de BNA Merci d'autoriser JavaScript dans les préférences de votre navigateur pour utiliser les graphiques dynamiques. Dirigeants et Administrateurs Hannes Wiese Head-Operations & Finance Sebastian Betz Chief Technical Officer Julia Stoetzel Head-Investor Relations Tarek Müller Head-Marketing & Brands Secteur et Concurrence Var. 1janv Capi. (M$) ABOUT YOU HOLDING AG -52.17% 1 768 AMAZON.COM, INC. -35.49% 1 094 329 JD.COM, INC. -23.89% 81 481 COUPANG, INC. -53.03% 24 322 JD HEALTH INTERNATIONAL INC. -24.25% 19 166 ETSY, INC. -65.26% 9 670