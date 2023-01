Le bon début d'année d'About You a pris fin

FRANCFORT (dpa-AFX Broker) - L'action About You a perdu mardi la quasi-totalité des gains réalisés lors des premiers jours de la nouvelle année boursière. Dans les premiers échanges, les titres du détaillant de mode en ligne, qui avaient été retirés de l'indice SDax des valeurs secondaires en décembre, ont perdu près de 17% à 6,12 euros. Au cours de la première semaine de janvier, ils avaient encore grimpé à 7,65 euros, leur plus haut niveau depuis août 2022.

About You continue de lutter contre un environnement de marché difficile marqué par l'inflation et un moral des consommateurs en berne. Le groupe hanséatique a certes poursuivi sa croissance au cours de son troisième trimestre fiscal, mais il s'est enfoncé davantage dans le rouge que l'année précédente.

Dans une première réaction aux chiffres, l'analyste de JPMorgan Georgina Johanan a écrit que la croissance du dernier trimestre, telle qu'elle ressort des prévisions de l'entreprise pour l'ensemble de l'exercice, était inférieure aux estimations moyennes du marché, et ce malgré la faiblesse des chiffres comparatifs de l'année précédente. Elle a également qualifié de mitigée l'évolution de l'activité en décembre. Il est toutefois encourageant de constater que des mesures ont été prises pour soutenir les bénéfices et que les initiatives de croissance à plus long terme se poursuivent./ajx/tih