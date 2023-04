Michael Otto n'envisage pas de s'arrêter pour le moment

HAMBOURG (dpa-AFX) - A la veille de son 80e anniversaire, Michael Otto, citoyen d'honneur de Hambourg, envisage toujours son avenir dans son entreprise. En vue de la transmission à son fils Benjamin Otto, le président du conseil de surveillance du groupe Otto a déclaré au magazine "Der Spiegel" : "Ce sera une transition en douceur dans les années à venir". Il est en parfaite coordination avec son fils. En tant qu'associé créateur, Benjamin s'est déjà familiarisé avec de nombreux sujets et s'impliquera davantage dans le groupe. "Nous voulons être pragmatiques. Cela doit nous convenir à tous les deux, mais surtout à mon fils".

Michael Otto fêtera son 80e anniversaire mercredi. Quelque 300 invités issus du monde des affaires, de la politique et de la culture sont attendus à la cérémonie de samedi, dont le chancelier allemand Olaf Scholz (SPD), l'ancien président allemand Horst Köhler et l'ex-président de la Deutsche Bahn Rüdiger Grube. Otto a présidé le conseil d'administration pendant 26 ans. Depuis 2007, il est président du conseil de surveillance.

Selon Otto, le fait que le groupe Otto ait connu des crises sérieuses à certains endroits après des années record pendant la pandémie de Corona - Mytoys va être arrêté, le cours de bourse d'About You s'est effondré - n'a aucune influence sur la transmission. Cela n'a pas joué de rôle dans la fixation de la date, a déclaré Otto. "Mais, oui, bien sûr, je veux transmettre l'entreprise dans la meilleure phase possible".

Les ennuis, comme dans d'autres grandes familles d'entrepreneurs, sont manifestement rares chez les Otto. Lui et son fils discutent de nombreux sujets et ont une forte convergence de vues sur la durabilité ou la numérisation, par exemple, a déclaré Otto. "Si nous ne sommes pas d'accord, nous testons et essayons de voir quelle est la bonne voie. On ne le sait généralement pas avant".

Michael Otto n'envisage pas que son fils puisse un jour tout vendre ou donner. Il est en effet enthousiaste quant au modèle commercial. "De plus, j'ai donné la majorité des parts à une fondation, en accord avec mes enfants". Ainsi, Otto reste un groupe d'entreprises, "et les générations futures continueront à l'accompagner par le biais du conseil de la fondation"./klm/DP/he