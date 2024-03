HAMBOURG (dpa-AFX) - Le géant hambourgeois de la vente par correspondance Otto va connaître un changement de génération au cours des deux prochaines années. Le patriarche de l'entreprise Michael Otto (80 ans) veut passer la main en deux étapes d'ici 2026. Cela doit assurer une transition en douceur à la tête de l'entreprise familiale.

Le 1er mars 2026, le fils d'Otto, Benjamin (48 ans), prendra la présidence du conseil de fondation, comme l'a annoncé le groupe Otto lundi. Le conseil de fondation représente la fondation Michael Otto en tant que propriétaire majoritaire du groupe Otto. "En même temps, il prendra la présidence du conseil des associés, à partir duquel seront formulés et contrôlés à l'avenir les objectifs stratégiques du groupe d'entreprises".

Un an auparavant, l'ancien président du directoire Alexander Birken avait déjà pris la place de Michael Otto au poste de président du conseil de surveillance. Petra Scharner-Wolff, jusqu'alors directrice des finances et des ressources humaines, succède alors à Birken au sein du directoire d'Otto. Katy Roewer entrera en même temps au conseil d'administration et reprendra les portefeuilles de Scharner-Wolff.

C'est la fin d'une ère de plusieurs décennies chez Otto. "La période a été délibérément choisie pour permettre une transition progressive en toute sérénité", indique le communiqué. "L'un des plus grands défis pour les entreprises familiales est de réussir le changement de génération", selon Michael Otto. "Je suis très confiant dans le fait que Benjamin ne conduira pas seulement le groupe Otto vers un avenir favorable sur le plan économique, mais qu'il gardera également vivantes les valeurs particulières de notre entreprise familiale".

En 2014, Otto avait transféré sa participation majoritaire dans Otto à une fondation d'utilité publique. "Il était important pour moi que la famille soit toujours aux commandes et que le siège de notre entreprise reste à Hambourg et ne puisse pas, par exemple, être transféré dans un quelconque paradis fiscal", tel est son credo. Otto lui-même souhaite se consacrer davantage à ses activités de fondation après son retrait, a-t-on appris. Parmi celles-ci, la fondation environnementale Michael Otto, créée en 1993.

Otto, fils du fondateur de l'entreprise Werner Otto, est entré au conseil d'administration d'Otto en 1971 et en a assumé la présidence pendant 26 ans en 1981. En 2007, Otto est passé à la tête du conseil de surveillance.

Depuis mi-2015, Benjamin Otto est déjà membre et "associé créateur" du conseil des associés du groupe Otto ainsi que membre du conseil de la fondation Michael Otto. Il avait déjà livré auparavant son travail de compagnon en mettant sur les rails le projet de commerce en ligne Collins. Collins a ensuite donné naissance à la société du groupe About You, désormais cotée en bourse./kf/DP/stw