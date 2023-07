abrdn Asia-Pacific Income Fund, Inc. (le Fonds), anciennement Aberdeen Asia-Pacific Income Fund, Inc. est une société de gestion d'investissements à capital fixe, non diversifiée. Le principal objectif d'investissement du Fonds est de rechercher un revenu courant. Le Fonds vise à fournir un revenu mensuel en investissant principalement dans des titres de créance asiatiques et australiens recherchés localement. Le Fonds investit au moins 80 % de ses actifs, plus le montant de tout emprunt à des fins d'investissement dans des titres de créance de l'Asie-Pacifique, ce qui comprend les titres de créance d'émetteurs de pays de l'Asie-Pacifique, y compris les titres émis par des entités gouvernementales de pays de l'Asie-Pacifique, ainsi que par des banques, des sociétés et d'autres entités situées dans des pays de l'Asie-Pacifique, et les titres de créance émis par une filiale à 100 % d'une entité située dans un pays de l'Asie-Pacifique, à condition que les titres de créance soient garantis par l'entité mère située dans le pays de l'Asie-Pacifique. Le gestionnaire d'investissement du Fonds est abrdn Asia Limited.