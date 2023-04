Aura Renewable affiche une première perte mais reste optimiste

(Alliance News) - Ce qui suit est un résumé des mises à jour des sociétés cotées à Londres, publiées mercredi et qui n'ont pas fait l'objet d'un rapport séparé par Alliance News :

abrdn Asian Income Fund Ltd - fonds à capital fixe concentré sur les actions asiatiques - La valeur nette d'inventaire par action ordinaire au 31 décembre chute de 7,4% à 243,44 pence contre 262,76 pence l'année précédente, citant l'inflation et la guerre en Ukraine, mais se dit optimiste quant aux perspectives. Le rendement total de la valeur liquidative pour 2022 est négatif de 3,6 %, surpassant son indice de référence, l'indice MSCI AC Asia Pacific ex Japan, dont le rendement total est ajusté au taux de change, et qui a enregistré un rendement négatif de 6,8 %. Cependant, la distribution totale augmente de 5,3 %, passant de 9,5 à 10,0 pence. En ce qui concerne l'avenir, le président Ian Cadby déclare que l'investissement en Asie est "plus intéressant que jamais pour les investisseurs", notant que "les moteurs à long terme de l'augmentation de la richesse, de l'énergie verte et de l'adoption de la technologie offrent des opportunités aux entreprises qui ont la capacité de générer des flux de trésorerie réguliers et de verser des dividendes stables".

Aura Renewable Acquisitions PLC - société d'acquisition d'entreprises opérant dans le secteur des énergies renouvelables - publie ses premiers résultats pour la période allant de novembre 2021 à décembre 2022, avec une perte avant impôts de 236 000 GBP. Le président John Croft déclare : "Depuis son introduction en bourse, Aura a exploré des cibles au Royaume-Uni et à l'étranger qui pourraient fournir une opportunité de créer une croissance significative dans ce secteur de marché d'une importance cruciale, passionnant et en évolution rapide." Il ajoute que "l'incertitude économique et politique généralisée causée par les problèmes de la chaîne d'approvisionnement, l'inflation, les hausses de taux d'intérêt, les hostilités en Europe et plus loin, l'impact persistant de Covid et du changement climatique, a restreint l'activité du marché des capitaux en 2022", mais explique que la société est "plus confiante que jamais dans le fait que le secteur des énergies renouvelables proposera d'excellentes opportunités de croissance par acquisition et de croissance organique."

Baillie Gifford China Growth Trust PLC - Investisseur axé sur la Chine - La valeur nette d'inventaire au 31 janvier se contracte de 7,0 % à 328,87 pence, contre 353,70 pence l'année précédente. Le rendement total de la valeur liquidative est négatif de 5,7 %, ce qui est inférieur à l'indice MSCI China All Shares qui affiche un rendement négatif de 2,2 %. Proposition d'un dividende final de 1,70 pence par action, en baisse par rapport aux 4,60 pence de l'année précédente. Le dividende total pour l'exercice 2023 qui s'est terminé le 31 janvier est également de 1,70 pence par action, en forte baisse par rapport aux 7,15 pence de l'exercice 2022. Pour les perspectives, la présidente Susan Platts-Martin déclare : " Les politiques macroéconomiques, réglementaires et pandémiques de la Chine semblent s'aligner sur une position favorable à la croissance, pour la première fois en trois ans. La Chine devrait être l'une des rares grandes économies où la croissance pourrait s'accélérer en 2023, profitant d'une réouverture comme celle qu'a connue une grande partie du reste du monde en 2022." Elle ajoute : "Cependant, bien que la Chine soit un marché où la volatilité à court terme risque de perdurer, les perspectives de croissance significative à long terme demeurent."

Distribution Finance Capital Holdings PLC - Banque basée à Manchester fournissant des produits d'épargne personnelle et des fonds de roulement aux concessionnaires et aux fabricants - Déclare que les premiers résultats de 2022 "dépasseront matériellement" les attentes de la direction, en raison de l'augmentation des revenus d'intérêts nets et de la gestion des coûts. Prévoit une croissance rentable à l'avenir. Déclare qu'il est probable qu'elle puisse utiliser les pertes fiscales restantes dans DF Capital Bank Ltd. Carl D'Ammassa, directeur général, déclare : "Nous sommes ravis d'avoir atteint notre objectif de rentabilité, en dépit des nombreux défis économiques et de la chaîne d'approvisionnement au niveau mondial. Atteindre la rentabilité deux ans seulement après avoir reçu notre licence bancaire est une étape importante pour l'entreprise et nous donne une base solide sur laquelle nous pouvons maintenant faire évoluer la banque et assurer une nouvelle croissance rentable, après avoir constaté une forte demande continue pour nos produits de prêt depuis le début de l'année. La société publiera ses résultats pour 2022 le 19 avril.

Jade Road Investments Ltd - Véhicule d'investissement basé à Hong Kong - Investit 500 000 USD dans Heirloom Investment Fund SPC - Heirloom Fixed Return Fund SP, qui propose un portefeuille d'investissements principalement adossés à des actifs et/ou générateurs de revenus visant à fournir un rendement ajusté au risque sur le long terme.

