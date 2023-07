abrdn Australia Equity Fund, Inc. (Fonds) est une société d'investissement à capital fixe non diversifiée. Le principal objectif d'investissement du fonds est l'appréciation du capital à long terme en investissant principalement dans des actions de sociétés australiennes cotées à l'Australian Stock Exchange Limited (ASX). Son objectif secondaire est le revenu courant, qui devrait provenir principalement de dividendes et d'intérêts sur des titres de sociétés australiennes et des titres gouvernementaux. Le fonds investira au moins 80 % de son actif net, plus le montant de tout emprunt à des fins d'investissement, dans des titres de participation, composés d'actions ordinaires, d'actions privilégiées et d'actions convertibles, de sociétés australiennes. Il investit dans divers secteurs, tels que la finance, les matériaux, la santé, les services publics, l'énergie, l'immobilier, la consommation discrétionnaire, les services de communication et la consommation de base. Le gestionnaire du fonds est abrdn Asia Limited.