abrdn China Investment Co Ltd - investit principalement dans des actions chinoises - La valeur nette d'inventaire par action a baissé de 2,3 % pour atteindre 499,97 pence au cours de l'exercice clos le 31 octobre, contre 511,98 pence un an plus tôt. L'actif net diminue de 8,0 %, passant de 231,8 millions de livres sterling à 213,2 millions de livres sterling. La société décide de ne pas verser de dividende, bien qu'elle ait distribué un dividende de 3,20 pence l'année précédente.

"Le portefeuille de la société conserve une exposition significative aux actions qui sont fortement influencées par les consommateurs chinois et, bien que le rebond économique rapide que certains attendaient ne se soit pas encore manifesté et que la reprise ait été plus lente que prévu, il s'agit certainement d'une question de quand, et non pas de si, cela prend de l'ampleur. Bien que les gros titres négatifs aient découragé de nombreux investisseurs étrangers au cours des derniers mois, il y a encore des raisons d'être optimiste pour les investisseurs qui recherchent une croissance du capital à long terme en Chine", indique le rapport.

Cours actuel de l'action : 401,00 pence

Variation sur 12 mois : en baisse de 34

