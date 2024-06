abrdn Diversified Income and Growth plc est une société d'investissement basée au Royaume-Uni. L'objectif d'investissement de la société est de générer des revenus et une appréciation du capital sur le long terme en investissant dans un portefeuille multi-actifs mondialement diversifié. La société investit à l'échelle mondiale en utilisant une approche multi-actifs flexible par le biais d'investissements cotés et non cotés (marchés privés), ce qui permet aux actionnaires d'avoir accès au type de portefeuille diversifié détenu par de grands investisseurs mondiaux sophistiqués. La société investit dans des fonds négociés en bourse, qui sont cotés sur une bourse d'investissement reconnue. Elle investit également dans des liquidités et des équivalents de liquidités, y compris des fonds du marché monétaire, des bons du Trésor et des obligations d'État. abrdn Investments Limited est le gestionnaire d'investissement de la société.