abrdn European Logistics Income PLC - fonds d'investissement spécialisé dans l'immobilier logistique européen - a finalisé la vente d'un entrepôt de 30.180 mètres carrés à Meung sur Loire, France, à Castignac. Le prix de cession de 17,5 millions d'euros est conforme à l'évaluation du 31 décembre et reflète une décote de 7 % par rapport à l'évaluation du 30 septembre. L'actif vacant, précédemment occupé par Office Depot, est situé dans le centre de la France, à 27 kilomètres au sud-ouest d'Orléans, et dessert Paris, le centre et le sud de la France pour la distribution nationale et internationale.

Troels Andersen, gestionnaire principal du fonds, commente : "Bien que bien situé dans le centre de la France, ce bien était vacant depuis que l'administrateur d'Office Depot avait clôturé sa liquidation et nécessitait des dépenses d'investissement importantes. Après avoir exploré différentes options, nous pensons que le moment est venu de cristalliser notre investissement dans cet actif, en apportant des liquidités supplémentaires pour renforcer le bilan de la société."

Cours actuel de l'action : 0,71 EUR

Variation sur 12 mois : en baisse de 10

Par Sophie Rose, journaliste senior à Alliance News

