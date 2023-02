Abrdn European Logistics convient d'un renouvellement de bail avec Dachser au-dessus de sa valeur

(Alliance News) -rdn European Logistics Income PLC a déclaré jeudi qu'il avait convenu du renouvellement d'un bail de 3 939 mètres carrés avec Dachser France, un fournisseur international de solutions de transport et de logistique.

Le fonds d'investissement axé sur l'immobilier logistique européen a déclaré que Dachser a signé un bail de 9,5 ans pour une propriété à locataire unique à Niort, en France, avec effet en janvier 2023.

abrdn a déclaré aux investisseurs que cela générerait un loyer annuel contracté de 532 900 euros, soit 20 % de plus que la valeur locative estimée de la propriété au 30 septembre, et 3 % de plus que le précédent loyer de passage.

L'entreprise a convenu d'une période sans loyer et s'est engagée à effectuer de petites dépenses d'investissement pour améliorer le système de gestion du bâtiment et fournir un éclairage externe LED économe en énergie.

"Malgré le contexte économique difficile, la demande des occupants pour des entrepôts abordables et bien situés dans nos zones géographiques préférées reste robuste. En outre, l'indexation annuelle de l'IPC sur la majorité de nos baux devrait entraîner des augmentations de revenus significatives et reste un facteur de différenciation clé pour la société. En maintenant notre importante approche de la durabilité, nous convenons de plus en plus de baux verts avec nos locataires, qui exigent que les deux parties travaillent ensemble pour améliorer les références environnementales d'un actif", a déclaré le gestionnaire du fonds Troels Andersen.

Les actions européennes d'abrdn se négociaient en hausse de 2,1% à 79,30 pence chacune à Londres jeudi matin.

Par Holly Beveridge ; journaliste d'Alliance News

