Abrdn European revendique une performance "résiliente" malgré un rendement négatif

(Alliance News) - abrdn European Logistics Income PLC a déclaré vendredi que la performance de sa valeur nette d'inventaire avait fait preuve de "résilience", malgré une baisse d'une année sur l'autre, et a déclaré qu'elle était "bien placée" cette année malgré les "défis économiques plus larges" anticipés.

La société d'investissement, qui finance l'immobilier logistique européen, a son siège dans l'Essex. Elle a déclaré un rendement total de la valeur nette d'inventaire IFRS négatif de 3,8 % en 2022, contre un rendement total de la valeur nette d'inventaire positif de 12,4 % en 2021.

La VNI par action de la société a diminué de 7,8% pour atteindre 1,19 euro au 31 décembre, contre 1,29 euro en temps utile l'année précédente.

abrdn European a déclaré un bénéfice IFRS par action de 4,51 centimes d'euro en 2022, soit une baisse de 71 % par rapport au bénéfice par action de 15,43 centimes de l'année dernière.

Les dividendes versés par action sont restés inchangés à 5,64 centimes.

Tony Roper, président d'ABRDN European, a déclaré aux actionnaires que "l'année 2022 a été caractérisée par des événements politiques imprévisibles, un ralentissement économique et une inflation galopante".

Il a ajouté : "L'impact sur les coûts de la dette a entraîné une diminution des flux de capitaux dans l'immobilier en général et une baisse des rendements. Nous n'avons pas été à l'abri d'un sentiment négatif malgré une demande robuste de la part des occupants, puisque notre décote par rapport à la valeur nette d'inventaire s'est creusée en un temps utile relativement court."

abrdn European a déclaré que la valeur de son portefeuille a augmenté de 14 % pour atteindre 759 millions d'euros à la fin de l'année, contre 666 millions d'euros l'année précédente, mais que l'évaluation de son portefeuille à périmètre constant a diminué de 4 %. Il a déclaré que l'augmentation de la valeur reflétait plusieurs acquisitions récentes, y compris un entrepôt et un parking loués par Amazon à Madrid.

Le PDG Roper s'est montré optimiste pour l'avenir, déclarant aux actionnaires : "Nous sommes tout à fait conscients des défis économiques plus larges qui nous attendent pour le reste de l'année 2023 et qui pourraient avoir un impact négatif sur les valorisations. Cependant, nous pensons que nous sommes bien placés en termes de résilience de notre portefeuille de plus en plus diversifié, de notre dette à taux fixe et de la croissance future des bénéfices induite par des baux principalement indexés à long terme."

Troels Andersen, gestionnaire principal du fonds, a commenté : "L'immobilier logistique d'Europe continentale est bien placé pour naviguer dans l'environnement inflationniste actuel grâce à ses caractéristiques d'indexation sur l'IPC et à la solidité des fondamentaux du marché. Soutenue par les vents contraires d'un taux d'inoccupation record et les moteurs structurels de la demande, la croissance des loyers devrait conserver son élan dans la plupart des points chauds de la logistique en Europe.

"Alors que les incertitudes persistantes liées à l'économie, à la politique et aux marchés financiers peuvent disrupter les tendances d'investissement et présenter certains défis professionnels à court terme, les tendances sous-jacentes favorables [...] devraient rester des moteurs importants pour le secteur."

M. Roper a ajouté : "Au cours des prochains mois, nous nous attacherons à optimiser le portefeuille actuel en termes d'occupation et de croissance des bénéfices. Nous restons fermement convaincus de notre stratégie d'investissement et, en cette période de pression inflationniste, les caractéristiques d'indexation de la société devraient fournir un niveau de protection contre l'inflation parallèlement au rendement attractif de notre dividende. En outre, nous pensons que la combinaison de la résistance de la valorisation du portefeuille par rapport à d'autres fonds immobiliers commerciaux et des perspectives de croissance sur nos marchés clés par rapport au Royaume-Uni constitue un facteur de différenciation attrayant pour les investisseurs".

Les actions d'Abrdn European étaient en baisse de 0,3 % à 71,77 pence chacune à Londres vendredi.

Par Emma Curzon, journaliste à Alliance News

Commentaires et questions à newsroom@alliancenews.com

Copyright 2023 Alliance News Ltd. Tous droits réservés.