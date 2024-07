abrdn Global Dynamic Dividend Fund (le Fonds) est une société d'investissement diversifiée à capital fixe. Le principal objectif d'investissement du fonds est de rechercher un revenu courant élevé sous forme de dividendes, dont plus de 50 % sont éligibles aux taux réduits de l'impôt fédéral sur le revenu. Le Fonds se concentre également sur la croissance à long terme du capital en tant qu'objectif d'investissement secondaire. Le portefeuille du Fonds comprend des investissements dans divers secteurs industriels, tels que les technologies de l'information, la finance, la santé, la consommation discrétionnaire, l'industrie, la consommation de base, les services publics, les matériaux, l'énergie, les services de communication et l'immobilier. Le Fonds utilise une approche multi-capitalisations, multi-secteurs et multi-styles pour investir dans des titres d'émetteurs de tout niveau de capitalisation (petit, moyen ou grand) et de tout secteur ou industrie. abrdn Investments Limited agit en tant que conseiller en investissement du Fonds.