abrdn Global Premier Properties Fund (le Fonds) est une société d'investissement diversifiée à capital fixe. L'objectif d'investissement du fonds est de rechercher un revenu courant élevé et une appréciation du capital. Le fonds peut investir jusqu'à 35 % de ses actifs gérés dans des titres d'émetteurs situés dans des marchés émergents. Le Fonds peut investir dans des titres convertibles, tels que des titres à revenu fixe qui peuvent être échangés ou convertis. Dans des circonstances normales, le Fonds prévoit d'investir entre 20 % et 80 % de ses actifs gérés dans des titres d'émetteurs situés dans des pays étrangers, en se concentrant sur ceux qui sont principalement engagés dans l'industrie immobilière, le financement immobilier ou qui contrôlent d'importants actifs immobiliers. Le fonds peut investir dans des titres étrangers, y compris des investissements directs dans des titres d'émetteurs étrangers et des investissements dans des certificats de dépôt. Le conseiller en investissement du fonds est abrdn Investments Limited.