abrdn Income Credit Strategies Fund (le Fonds) est une société d'investissement à capital fixe non diversifiée. Le principal objectif d'investissement du Fonds est de rechercher un niveau élevé de revenu courant avec un objectif secondaire d'appréciation du capital. Le Fonds cherche à atteindre ses objectifs d'investissement en investissant de manière opportuniste principalement dans des instruments de prêt et de dette (et des instruments liés aux prêts ou à la dette, y compris des accords de mise en pension et de prise en pension et des instruments dérivés) d'émetteurs qui opèrent dans une variété de secteurs et de régions géographiques. Le gestionnaire du fonds est abrdn Investments Limited.