(Alliance News) - Les actions suivantes sont les principales hausses et baisses parmi les petites capitalisations du marché principal de Londres ce mardi.

PETITES CAPITALISATIONS - GAGNANTS

abrdn China Investment Co Ltd, en hausse de 12% à 451 pence, fourchette de 12 mois 390p-638p. La composante du marché principal accepte de fusionner avec Fidelity China Special Situations PLC, un autre fonds d'investissement axé sur la Chine et coté au FTSE 250. La fusion créera un véhicule d'investissement à capital fixe à Londres avec 1,2 milliard de livres sterling d'actifs. La fusion entraînera la mise en liquidation volontaire du plus petit fonds, abrdn China, dont les actifs et les liquidités seront transférés à Fidelity China en échange de nouvelles actions de Fidelity China. Les actionnaires d'abrdn China se verront également offrir une possibilité de sortie en numéraire à hauteur de 33 % du total de leurs actions. Cette option sera assortie d'une décote de 2 % par rapport à la valeur des actifs par action. La fusion devrait être achevée à la fin du premier trimestre de l'année prochaine. Les actions de Fidelity China chutent de 0,5 %.

Augmentum Fintech PLC, en hausse de 2,0% à 87,24p, fourchette de 12 mois 77,28p-115p. L'investisseur, qui se concentre sur les sociétés fintech privées européennes, déclare que sa valeur d'actif net par action après commission de performance était de 160,20 pence au 30 septembre, en hausse de 0,8% par rapport à 158,9 pence au 31 mars. "La performance opérationnelle de la grande majorité des sociétés de notre portefeuille a continué à être forte, avec une croissance moyenne du chiffre d'affaires de 74% parmi les 10 premières au cours des 12 derniers mois. Les résultats ont été remarquables, dans certains cas supérieurs aux attentes, et la majorité d'entre elles disposent d'une marge de manœuvre de plus de deux ans", explique la société.

PETITES CAPITALISATIONS - PERDANTS

Greencore Group PLC, baisse de 5,4% à 96,05p, fourchette de 12 mois 60,15p-103,5p. Le fabricant d'aliments prêts à l'emploi basé à Dublin publie des résultats annuels solides pour l'exercice clos le 29 septembre. Le chiffre d'affaires augmente de 10 % par an pour atteindre 1,91 milliard de livres sterling, contre 1,74 milliard de livres sterling, un résultat qui se situe toutefois dans la partie inférieure du consensus compilé par la société. Le consensus le plus élevé était de 2,02 milliards de livres sterling. Le bénéfice avant impôt augmente de 14 %, passant de 39,8 millions de livres sterling à 45,2 millions de livres sterling, tandis que le bénéfice d'exploitation ajusté de 76,3 millions de livres sterling est supérieur à la fourchette de 76,0 à 74,8 millions de livres sterling établie par le consensus. "Dans un environnement de marché difficile, nous avons stabilisé l'activité et réalisé de bons progrès stratégiques. Le groupe a enregistré une croissance en volume supérieure à celle du marché, malgré l'abandon d'un certain nombre de contrats à faible marge", a déclaré le PDG Dalton Philips. Pour l'année en cours, le groupe prévoit une croissance annuelle conforme aux attentes actuelles du marché, à savoir un chiffre d'affaires compris entre 2,04 et 1,88 milliard de livres sterling et un bénéfice d'exploitation ajusté compris entre 84,5 et 80 millions de livres sterling.

