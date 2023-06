abrdn Equity Income Trust PLC - Fonds basé à Londres investissant dans des sociétés cotées au Royaume-Uni - Renouvelle la facilité de crédit renouvelable de 30 millions de livres sterling avec la Royal Bank of Scotland Ltd pour une durée de trois ans. Vendredi dernier, 25 millions de livres sterling ont été tirés sur cette facilité, et le produit a été utilisé pour rembourser intégralement l'encours de la facilité arrivant à échéance. Les 5 millions de livres sterling restants resteront à la disposition de la société, qui pourra les utiliser à l'avenir à des fins d'investissement. L'entreprise a également la possibilité d'augmenter la facilité à 40 millions de livres sterling à tout moment, sous réserve de l'approbation du crédit par le prêteur.

Cours actuel de l'action : 306,90 pence, en baisse de 1,0 %.

Variation sur 12 mois : en baisse de 11

Par Greg Rosenvinge, journaliste à Alliance News

