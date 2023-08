(Alliance News) - Les titres suivants sont les principaux gagnants et perdants parmi les petites capitalisations du London Main Market ce mardi.

PETITES CAPITALISATIONS - GAGNANTS

Capital & Regional PLC, en hausse de 7,8% à 57,77 pence, fourchette de 12 mois 42p-67p. Les actions de la société d'investissement immobilier axée sur les centres commerciaux ont fortement progressé. Le titre est désormais en territoire positif depuis le début de l'année, en hausse de 0,8 %.

abrdn European Logistics Income PLC, en hausse de 3,9 % à 70,13 pence, fourchette de 12 mois 62,33 pence-105 pence. Le fonds d'investissement axé sur l'immobilier logistique européen indique que la valeur nette d'inventaire par action au 30 juin tombe à 108,3 centimes d'euro, contre 111,2 centimes au 31 mars. Toutefois, Troels Andersen, gestionnaire principal du fonds abrdn, affirme que le secteur de la logistique en Europe continentale a "relativement bien résisté" malgré les vents contraires liés aux augmentations des taux de base et aux pressions économiques. "Le ralentissement de la baisse de la valeur du capital dans l'ensemble du portefeuille ce trimestre reflète l'amélioration du sentiment des investisseurs... Les indicateurs suggèrent que certaines régions pourraient commencer à voir les premiers stades de ce renversement de sentiment avec un retour de l'intérêt pour les portefeuilles logistiques bien placés et les premiers stades espérés de la reprise des valeurs", déclare-t-il.

PETITES CAPITALISATIONS - PERDANTS

Oxford BioMedica PLC, en baisse de 1,3% à 334,65 pence, fourchette de 12 mois 276,6 pence-575 pence. Le groupe de thérapie génique et cellulaire élargit son accord de licence et d'approvisionnement avec la société de biotechnologie en phase clinique Cabaletta Bio Inc. Dans le cadre de cet accord élargi, une licence non exclusive sera accordée à Cabaletta sur la plate-forme LentiVector d'Oxford Bio pour son programme CAR-T, CABA-201. Cabaletta a reçu deux autorisations de mise sur le marché pour CABA-201 et a l'intention de lancer un essai clinique de phase 1/2 pour les patients atteints de lupus érythémateux disséminé et de lupus néphrétique, ainsi qu'un essai distinct pour la myosite. "Oxford Biomedica recevra un paiement initial non divulgué, ainsi que des paiements supplémentaires liés au développement et à la fabrication de vecteurs lentiviraux destinés à être utilisés dans les essais cliniques. Oxford Biomedica recevra également des paiements d'étape et une redevance non divulguée sur les ventes nettes de produits utilisant sa plateforme LentiVector.

