(Alliance News) - abrdn European Logistics Income PLC a annoncé lundi une révision stratégique qui pourrait aboutir à sa vente.

L'investisseur dans les actifs immobiliers de logistique urbaine a déclaré que [la société] est d'une taille "qui pourrait dissuader certains investisseurs potentiels en raison de la faible liquidité de l'action et d'une base de coûts relative plus élevée".

abrdn European a déclaré que son portefeuille était "très moderne, avec 16 des 26 actifs construits depuis 2018".

Il a ajouté : "Les actions de la société ont continué à se négocier à une décote significative et persistante par rapport à la valeur nette d'inventaire par action, ce qui, selon le conseil d'administration et le gestionnaire d'investissement, ne reflète pas les perspectives à long terme du portefeuille."

Le président du conseil d'administration, Tony Roper, a déclaré : "Bien que nous restions fermement convaincus par la stratégie, la décision proactive prise aujourd'hui de lancer un examen stratégique reflète largement le contexte macroéconomique sans précédent dans lequel évoluent les sociétés immobilières et offre une plus grande marge de manœuvre pour créer de la valeur pour les actionnaires".

Pendant ce temps, abrdn European a publié sa valeur liquidative pour le 30 septembre, qui a chuté de 7,8 % à 99,8 centimes d'euro, contre 108,3 centimes au 30 juin. Les actifs corporels nets EPRA ont baissé à 104,3c contre 113,1c.

L'évaluation d'abrdn European, effectuée par la société d'agents immobiliers Savills UK Ltd, a diminué de 33,7 millions d'euros, soit 4,9 %, au cours du trimestre. Elle a ajouté que ses actifs espagnols ont connu la plus forte baisse (11 %), suivis par la France (2,4 %), les Pays-Bas (2,0 %) et la Pologne (1,0 %). L'évaluation du portefeuille allemand est restée globalement stable, selon la société.

La société a déclaré un dividende de 1,41c par action, inchangé par rapport à l'année précédente.

En ce qui concerne l'avenir, Troels Andersen, gestionnaire principal du fonds, a déclaré : "Les principaux facteurs structurels à long terme qui sous-tendent les perspectives de croissance des loyers et du capital dans le secteur de la logistique restent toutefois en place. Le commerce électronique, le near-shoring et la modernisation de la chaîne d'approvisionnement devraient tous stimuler la demande de biens logistiques adaptés à l'avenir et bien situés, ce qui est le cas de notre portefeuille."

Les actions d'abrdn European ont augmenté de 6,3 % à 60,37 pence chacune lundi matin à Londres.

