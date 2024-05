abrdn plc est une société d'investissement basée au Royaume-Uni. Les secteurs d'activité de la société sont les suivants : investissements, conseil et autres. Le segment Investissements de la société comprend les activités de gestion d'actifs au niveau mondial, qui fournissent des solutions d'investissement aux clients institutionnels, aux clients de la gestion de patrimoine et aux partenaires d'assurance. Son activité de conseil financier au Royaume-Uni fournit des services de plateforme aux gestionnaires de patrimoine et aux conseillers. Par l'intermédiaire de sa filiale Interactive Investor Services Limited, la société propose une plateforme de négociation et d'investissement direct par abonnement. Les services qu'elle propose sont fournis à la fois sur une base ponctuelle et sur une base temporelle. Elle propose des services de planification financière par l'intermédiaire d'abrdn Financial Planning and Advice. Son secteur Autres comprend Finimize et son groupe d'innovation numérique.

Secteur Gestion des placements et exploitants de fonds