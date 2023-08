(Alliance News) - abrdn New Dawn Investment Trust PLC a déclaré jeudi avoir sous-performé son indice de référence dans un environnement "difficile" pour les marchés d'actions asiatiques et mondiaux.

abrdn New Dawn a pour objectif d'offrir à ses actionnaires un niveau élevé de croissance du capital par le biais d'investissements en actions dans les pays d'Asie-Pacifique, à l'exclusion du Japon.

Le fonds d'investissement a déclaré une valeur d'actif net par action, y compris le revenu de l'année en cours, de 299,20 pence au 30 avril. À la même date l'année précédente, sa valeur nette d'inventaire par action s'élevait à 325,17 pence, ce qui représente une baisse de 8,0 % d'une année sur l'autre.

Le rendement total de la VNI d'abrdn New Dawn pour l'exercice clos le 30 avril a été négatif de 6,8 %. A titre de comparaison, l'indice de référence, le MSCI All Countries Asia Pacific ex Japan Index ajusté à la livre sterling, a enregistré un rendement total négatif de 5,2 % au cours de la même période.

"Malgré la sous-performance de l'année, il convient de noter qu'à plus long terme, sur des périodes de trois et cinq ans, les rendements totaux de la valeur liquidative et du prix de l'action ont été supérieurs à ceux de l'indice de référence", a déclaré la société.

Le revenu par action d'abrdn New Dawn s'est élevé à 4,82 pence pour l'année, soit une hausse de 30 % par rapport aux 3,71 pence de l'année précédente, grâce à un "petit nombre" de dividendes spéciaux versés par des sociétés qui ont enregistré des bénéfices "soutenus et solides".

Pour ce qui est de l'avenir, le fonds d'investissement a déclaré qu'il était "bien positionné" pour faire face aux "turbulences" du marché et tirer parti des "fortes tendances structurelles séculaires" dans toute l'Asie.

"Bon nombre des défis auxquels le marché a été confronté au cours de l'année écoulée demeurent sans aucun doute, mais le conseil d'administration continue de croire que l'accent mis par le gestionnaire d'investissement sur la qualité et la recherche de sociétés aux fondamentaux solides constitue la meilleure approche pour garantir que la société atteigne son objectif d'investissement déclaré, et que les actionnaires continueront de bénéficier de cette approche dans le cadre des propositions de fusion", a déclaré le conseil d'administration.

En juillet, la société a annoncé qu'elle avait convenu d'un accord avec Asia Dragon Trust PLC pour un projet de fusion de la société avec Asia Dragon. Selon l'accord de fusion, abrdn New Dawn sera liquidée et les actionnaires recevront de nouvelles actions d'Asia Dragon.

Ils se verront également offrir une possibilité de sortie en espèces pour un maximum de 25 % des actions d'abrdn New Dawn. Cette sortie se fera avec une décote de 2 % par rapport à la valeur de l'actif, déduction faite du coût de la réalisation des actifs pour obtenir les liquidités nécessaires.

Les actions d'abrdn New Dawn étaient en hausse de 1,2 % à 251,00 pence jeudi matin à Londres.

